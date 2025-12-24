肯定謝國樑3年執政表現 無黨籍六連霸議員給了80分

無黨籍基隆市議員張耿輝（右）認為，謝國樑（左）就任基隆市長3年來的表現，可以給80分。（張志康攝）

基隆市長謝國樑就任已屆滿3年，不過議員對於基隆市政府這3年來的表現，則有截然不同的評價。有議員認為，謝國樑是有做事的市長，可以給謝3年來的表現打80分，但也有議員認為謝國樑只重視短期的政策，而未提出城市長遠發展藍圖。

國民黨籍議員蔡旺璉表示，他很肯定謝國樑的施政，但身為國民黨議員不好為同黨市長打分數，他強調謝國樑未來能在建設、福利等各方面繼續加油，造福整個基隆。

無黨籍議員張耿輝說，他已經連任第6屆議員，且是無黨籍，講話比較客觀。他認為謝國樑是有在做事的市長，願意給他這3年來的表現80分，並希望明年的市長選舉能夠是一場公平的君子之爭。

不過，民進黨籍議員張顥瀚則是認為，謝國樑執政3年主打「有感施政」，但施政內容僅著墨於短期服務型政策，卻未提出清楚且具體的城市長遠發展藍圖，讓市民難以理解城市未來方向。同時相關預算的運用更是淪為討好選民、缺乏永續效益的政治操作。更多市民真切想要看到的是基隆持續提升城市競爭力，而不是再度停滯的城市發展！

民進黨籍議員陳軍佐認為，市府在人事運用上亦引發外界質疑。發言人體系頻繁更動，卻未能清楚向市民說明施政重點，反而屢屢捲入政治口水與對立。他真誠期待謝國樑能把心力放在市政，放下政治操作，專注解決基隆長久以來真正需要被面對的問題，為城市留下實質而長遠的成果。

謝市府就職三周年之際，無黨籍市議員陳冠羽直言，基隆已正式邁入「超高齡化、超高少子化、超高房價漲幅」的「新三高」時代，今年年底總人口恐跌破36萬人，是市政必須正視的嚴重警訊。

他批評，當居住成本持續上升、大眾運輸卻無法同步改善，再加上超高齡化與跨區就業帶來更沉重的照顧負擔，基隆正陷入惡性循環，「在目前的條件下，住在基隆，真的要非常有愛。」市府若無法提出結構性的居住與交通對策，三周年恐怕只會成為人口流失加速的分水嶺。

