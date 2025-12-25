肯定警方偵辦張文案 中正一分局湧入大批加油花籃

民間企業致贈花籃給警方打氣。(記者王冠仁攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕通緝犯張文犯下冷血殘忍的隨機殺人案，最終自己也墜樓身亡，釀成4死悲劇。不過，人性光輝其實也在本案中嶄露無遺，首位被害者余家昶率先發現張文犯行捨命阻止，毀了張文一整箱汽油彈，讓全案傷亡率大幅降低，引起大批民眾在事發後到場獻花悼念致意。除此之外，今天也有許多民間企業，致贈花籃到中正一分局，肯定警方為維護治安所付出的努力。

此案發生後，外界一度質疑警方，為何在人來人往的台北車站犯案，警察第一時間沒抓到人，還讓他跑去誠品南西店再次犯案？有網友甚至用Google地圖標示出張文公園路租屋處、北捷台北車站M8、誠品南西店以及附近的中正一分局、中山分局相對位置，指控警方辦案不力。

廣告 廣告

不過，當天率先趕到誠品南西店的是中山分局中山一派出所員警，所長李欣鴻先前受訪時指出，「警察不是只有殉職才值得尊敬」。李欣鴻強調，當時趕到現場的員警，其實有些人都已下班，但是聽到需要支援，二話不說就衝往現場，甚至來不及領警槍等裝備，只有隨身攜帶的警棍。當時同仁因下班車潮受困路上，但是同仁二話不說，跳下警車拔腿狂奔，用跑百米的速度第一時間就趕到誠品南西店。

中正一分局長陳瑞基先前受訪時也表示，張文在犯案當天於公園路租屋處縱火時，轄區忠孝西路派出所警力第一時間就趕到，甚至拿滅火器幫忙滅火。隨後傳出張文在北捷台北車站內丟煙霧彈，才剛拿滅火器幫忙滅火完的忠孝西路派出所所長賴何杰也立即狂奔跑向北車，試圖在最短時間內趕到現場。

據了解，案發後有不少民眾致贈花束與物資給中山一派出所，今天也有許多民間企業和單位致贈花籃給中正一分局，包含德晉科技、千慈科技、壯為工程、碧城興業等，在花籃上還附上許多為警方打氣的小卡片。

民間企業致贈花籃給警方打氣。(記者王冠仁攝)

民間企業致贈花籃給警方打氣。(記者王冠仁攝)

民間企業致贈花籃給警方打氣。(記者王冠仁攝)

民間企業致贈花籃給警方打氣。(記者王冠仁攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

向余媽媽致意稱余家昶是英雄 張文兄長悼念信曝光

男稱「張文是我哥」網路發文揚言殺逾千人 法官3理由裁定羈押

北捷連續攻擊》張文愛玩手遊、愛看動漫 生前就像個宅男

柯文哲「犯後態度不佳」被求刑28年6月 京華城案辯結明年3/26宣判

