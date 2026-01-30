肯定警方打詐成效！賴清德提4大問題待破解：黑幫滲入綠能、土方產業

農曆春節將至，總統賴清德今（30）日行程幾近滿檔，上午赴花蓮勗勉空軍、午間勗勉陸軍花東防衛指揮部，下午再趕返台北出席內政部警政署2026年度第1次署務會報，進行勗勉並頒發獎勵金。值得注意的是，相較去年談及打詐時脫口「還有90幾趴需要努力」，賴清德今日則正面表示，「要給同仁大大的肯定」，但也點出警政署未來一年需破解的4大問題，並喊話在野黨同心支持警察。

警政署今日下午舉行2026年度第1次署務會報，賴清德勗勉時先是提及2025年末的「1219台北市隨機襲擊事件」，讚許警察在高度危險的情境下沉著應對、迅速行動，並與熱心民眾一起制止暴力行為，防止傷害持續擴大；而在案發後，警察全力投入，在公共場合與大眾運輸加大見警率，使國人安心、放心，「大家辛苦了！」

「展望新的一年，面對國人在意的治安，我們仍有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等4大問題。」賴清德說道，前述4大問題，警方要持續沉著因應、以長期方針的策略，一一破解及精進。針對詐騙案，政府過去一年積極推動「打詐綱領2.0」、配合修訂打詐新四法，警政署也結合公私部門力量，全面提升全民防詐意識，去年11月更完成詐欺犯罪防制中心法制化作業，強化情資整合及橫向聯繫。

賴清德：肯定警察打詐成績，感謝警方努力掃毒

值得注意的是，賴清德去年出席警政署2025年度第1次署務會報，談及打詐時曾脫口說道，台灣整年平均數十萬件詐騙案，但2024年僅破獲不到2500件，比例上僅百分之1點多，可見還有百分之90幾需要去努力，還要求警方落實3個目標，包括視民如親、科學辦案且不能吃案，還要求警方「生活一定要簡約，減少不必要的應酬」，落實警察基本工作，才能專心在工作上，並得到民眾支持。

不過，賴清德今日則看向台下各警察機關首長表示，目前詐騙犯罪仍嚴重，且手法不斷推陳出新，但在各位努力之下，「剛剛內政部劉部長也有提到你們的成績」，截至2025年12月，詐騙財損金額相較2024年8月高峰期已下降超過5成，「我要給同仁以及打詐、防詐、金融從業人員，一個大大的肯定」，相信未來持續強化政府整體打詐量能、提升國人防詐意識，可以更有信心因應詐騙犯罪。

賴清德接著說道，毒品對國人身心健康造成深遠傷害，也嚴重影響治安，打擊毒品須從源頭下手，而警方去年破獲毒品製造工廠41處、混合式新興毒品分裝場832處，全力壓制掃蕩、溯源斷根，非常感謝警方努力。接下來，相關單位要持續落實各項政策，全力推進毒品的阻絕供需、減少毒害、穩定復歸，及抑制再犯4大核心目標邁進。

賴清德：黑幫滲入綠能、土方產業，受敵對勢力影響危及國安

賴清德指出，黑幫組織是詐騙、毒品、賭博等犯罪主要操縱者，更滲入新興產業，包括再生能源、土石方與廢棄物等產業，伴隨龐大地下金流及洗錢，持續影響社會秩序與公平正義；他有注意到警政署過去一年積極施行4波全國同步掃黑行動專案、全國同步檢肅非法槍械專案行動，有效查緝幫派犯罪組織762個、犯嫌近5000人，並查扣幫派不法所得122.5億餘元，及非法槍械上千枝。

賴清德續指，前述2項各4波的掃黑、肅槍行動充分展現政府徹底打擊不法、守護社會安定的決心，但黑幫近期出現「分散化」趨勢，並透過加密通訊、加密貨幣、跨國網路等方式，持續威脅治安；更讓人擔憂的是，有部分幫派受境外敵對勢力影響撼動國家安全，「我深切期盼，警政署在新的一年，必須拿出更有力、更有效、更直接，也更持續性的做法，打擊黑幫犯罪等不法組織，提升國人對治安的信任感。」

籲警方續強化社會韌性 賴清德：盼朝野同心支持警察

​賴清德也談及全社會防衛韌性，他說，關鍵基礎設施的安全維護與社會韌性，是社會正常運作的核心支柱，攸關國家安全與民生經濟，而自去年起，台灣整合以往的萬安及民安演習，舉辦「2025城鎮韌性演習」，並搭配漢光演習，進行跨體系、跨層級的複合式驗證，感謝警察的積極投入，警政署也主動盤點防空警報音響弱訊區、並提出改善方案，充分展現警察體系的整合能力。

賴清德強調，警方在新的一年務必要精進相關作為，強化全社會防衛韌性；而政府去年初也已核定近百億元，推動為期3年的「網路科技運用精進計畫」，即時串聯電信業者與執法機關系統，來精準掌握犯罪情資。話鋒一轉，賴清德說，辛勞的警察要鼓勵與支持，政府會做後盾，讓警方無後顧之憂，也希望朝野政黨都能夠同心協力，支持警察，強化政府打擊犯罪、維護治安的力量。

賴清德也說，農曆春節即將到來，而在春節期間全國各地都能看見警察堅守崗位的身影，「再次感謝大家的辛勞，我也要向大家拜個早年，祝福各位同仁順心如意、健康安泰、七喜春來、工作順利、家庭美滿幸福。」

