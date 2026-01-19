肯定鄭麗君中美談判成果 賴總統：讓台灣站上更有利位置





台美關稅已定案，今（19）日行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮等談判團隊返抵台灣。總統賴清德表示，鄭麗君副院長在機場發表談話後，馬上就來到總統府，與他一同接見模範公務人員代表。他肯定每一位得獎者，在各自的崗位上，以專業與熱忱推動國家政策，用行動實踐服務人民的精神。他說，「正因為有你們，政府才能在種種挑戰中穩健運作、持續前進，服務更多國人。」

賴清德在臉書貼文中提到，這次對美談判的成果，要感謝鄭麗君副院長與談判團隊沒日沒夜、全力以赴、也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為台灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇，更讓台灣成為全球第一個、獲得在美國232條款下，相對完整及最優惠待遇的國家。

賴清德強調，這樣的成果，讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。

賴清德也說，「政府會持續審慎、穩健對應各項挑戰，我們會用充滿韌性與勇氣的台灣精神，即使面對逆風，依然穩健前行。新的一年，我們會繼續與全體國人、企業大步向前，讓台灣繼續發展、進步。」

