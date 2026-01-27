肯定醫院評鑑延長 醫界：台灣醫療體系邁向成熟重要指標

衛福部今天(27日)正式公告醫院評鑑效期由4年延長至6年，並回溯至2023年起受評合格醫院。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，醫界高度支持與肯定，此舉展現政府體恤第一線醫療機構行政負擔、解決醫護人力壓力的「減壓」決心，開啟醫院品質管理「日常化監測」新里程碑，是台灣醫療體系邁向成熟的重要指標。

洪子仁表示，此項政策具備四大意義，首先是驗證醫療韌性，回顧疫情期間，醫院評鑑因防疫需求延後至7年，這段期間全國醫院在感控、病安與跨院協作交出優異成績單，證明台灣醫療體系的品質已如DNA般深植人心，如今評鑑效期延長為6年是建立在「實戰驗證」基礎上的理性調整。

洪子仁指出，過去4年一度的評鑑常使醫院陷於「文件焦慮」，新制實施後，將釋放大量行政與臨床主管的人力，減輕行政枷鎖，讓醫護資源能回流，專注於臨床照護、教學研究與醫療創新，提升整體照護品質。

洪子仁表示，衛福部預計於今年底完成配套，並將「智慧醫療」、「工作環境優化」及「日常化監測」納入新制，這符合國際趨勢，讓評鑑不再是「一次性考試」，而是透過數位化指標進行動態監管，推動醫院邁向數位轉型與ESG永續經營，落實「健康台灣深耕計劃」導入智慧化管理的概念。

此外，洪子仁說，評鑑制度推動22年來已完成「建立標準」的階段任務，未來新制將聚焦在真正影響病人的核心指標與風險預警，讓評鑑成為促進醫療創新、人才培育與跨院資料治理的平台，而非僅是繁瑣的文書審核，將引領台灣醫院管理進入品質內化與智慧轉型的新階段。

洪子仁強調，醫界將全力配合衛福部後續的評鑑指標再設計，包含智慧醫院評估、醫護工作環境優化等議題，醫界期待在更具彈性的制度下，讓台灣醫療體系更穩健、更有韌性，持續守護國人健康，達成「健康台灣」的願景。