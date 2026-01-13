肯定金融機構攔阻詐欺 深化警銀合作防護網

▲中華郵政台中路郵局114年共計攔阻高達9件的詐騙案件，守住民眾的辛苦錢。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局統計114年度轄內金融機構協助攔阻詐欺案件成效，計有國泰世華東台中分行、新光銀行十甲分行、中華郵政台中路郵局及彰化銀行台中分行等4家攔阻表現優良機構。為表達感謝與肯定，第三分局分局長謝有筆親自前往頒發感謝狀及紀念品，感謝金融機構與警方並肩合作，成功守護市民辛苦積蓄，展現警銀聯手防詐決心。

▲國泰世華東台中分行114年共計攔阻1822萬多元，是第三警分局轄內攔阻金額最高的銀行。

分局長謝有筆特別指出，行員在執行關懷提問時，常因詢問交易用途而被民眾誤會不諒解，甚至遭受言語壓力，但這些看似簡單的詢問，實則需要高度專業判斷與溝通技巧，才能在短時間內辨識風險並安撫民眾情緒；同時，也感謝派出所員警在接獲金融機構通報後，第一時間到場支援，耐心向民眾說明詐騙手法，協助釐清疑慮，為防止財產損失把關最後一道防線。

▲第三警分局深化警銀合作防護網，114年彰化銀行台中分行成功攔阻7件詐騙案件。

防制詐欺需要全民聯手，金融機構第一線行員的高度警覺與即時通報，結合派出所員警接獲通報後迅速到場處置，透過雙方密切合作，才能在關鍵時刻即時阻斷詐騙金流，守住民眾辛苦積蓄。第三分局未來也將持續強化警銀聯繫管道與教育訓練機制，提升整體防詐應變量能，同時呼籲民眾理解並配合行員及警方所進行的關懷查證措施，共同打造更完善的防詐安全網。

▲新光銀行十甲分行114年攔阻金額高達 1179萬多元，分局長謝有筆特地率隊表達感謝。

第三分局提醒民眾，詐騙集團常利用假投資、假交友或假網路購物等話術，誘使民眾臨櫃提領或匯款，如遇要求急件匯款、高獲利投資或指示保密等情形，務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或向就近派出所諮詢查證，共同守護自身財產安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）