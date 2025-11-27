肯定院版財劃法 張善政︰各縣市不應再藍綠對立

桃園市長張善政肯定「院版財劃法」，鼓勵不論藍綠、充分溝通。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院廿日院會通過行政院版財劃法，昨天送立法院程序委員會遭暫緩列案未付委；對此桃園市長張善政肯定「院版財劃法」，認為行政院提出院版修正草案，是跨出關鍵一步，各縣市不應再藍綠對立，反而要提供意見、充分對話，讓整體財政制度更為周延完善。

對於「院版財劃法」未付委，張善政認為未付委反而為中央與地方創造更多溝通與調整的緩衝期；他也期希望透過地方縣市表達意見，同時行政院也能傾聽地方聲音，針對修法原則先進行調整，聚焦原則討論，再用數字驗證是否合理，除了更周全完善，也讓制度更符合實際需求。

張善政指出，行政院最新版本將農林漁牧業產值、從業人口等納入統籌分配款指標，和過去的計算方式相較更加完整，但工業部分僅從業人口納入指標，產值尚未列入，仍有改進的空間。

桃園市政府發言人羅楚東說，行政院之前曾經多次邀請縣市政府就財劃法修正表達意見，但並沒有就實質版本內容進行討論，事實上，行政院版財劃法上週院會才提出，各縣市也陸續表達意見，例如桃園就建議將工業產值納入指標，這也是張善政市長肯定「院版財劃法」原因，畢竟有版本才有討論的空間。

