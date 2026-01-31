肯定《住宅法》修正三讀 民團要求政院持續興建社宅

《住宅法》修正案三讀通過。翻攝自彭揚凱臉書



立法院院會昨（30）日三讀通過《住宅法》修正案，明定社會住宅至少20%應提供作為「婚育宅」，並強化租賃市場資訊透明化機制。長期關注居住議題的OURs都市改革組織指出，此次修法回應多項結構性問題，為居住正義再向前跨出一步，但後續仍須行政部門與地方政府持續落實政策，避免改革停滯。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱在臉書發文指出，這次修法自2024年啟動，源於社會住宅需求掌握不足、可用土地逐漸用罄、租屋市場長期資訊不透明，以及包租代管比例失衡、弱勢照顧成效有限等問題，在OURs都市改革組織、崔媽媽基金會與社會住宅推動聯盟等團體倡議下，歷經一年多的討論與推動，終於完成立法程序。

彭揚凱也點名感謝立委牛煦庭、黃建賓，以及民眾黨黨團的支持，並肯定黃捷、林月琴、張智倫、黃建豪、許宇甄、徐欣瑩等跨黨派立委在提案與審議過程中的投入，讓修法得以順利通過，為居住正義再次跨出重要一步。

彭揚凱表示，民團將持續關注社會住宅興辦政策是否出現退縮，並要求行政院儘速核定具體興辦計畫、持續推進社宅建設。同時，隨著六都選舉即將到來，團體也將要求各政黨及市長候選人，就社會住宅的推動方向與興辦規模提出具體、可檢驗的政策主張。

彭揚凱也說，既然內政部已公開承諾推動租賃專法，民間團體將持續督促行政部門儘速提出條文並送交立法院審議，透過倡議與遊說，促成專法完成立法，以健全租賃市場制度，落實租屋族的權益保障。

