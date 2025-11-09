肯定「超人醫師」徐超斌致力南迴偏鄉醫療服務 賴清德親頒褒揚令

長期致力於南迴偏鄉醫療服務的「超人醫師」徐超斌，9月18日因病辭世，享年58歲。今（9）日下午舉辦追思會，總統賴清德出席，並親自頒贈褒揚令，肯定徐超斌對於偏鄉醫療的貢獻。

總統賴清德頒發褒揚令給「超人醫師」徐超斌由夫人代表受領。（圖／中天新聞）

台東縣南迴公路全長118公里，在外人看來風光無限好，但對當地人來說，卻是台灣醫療照護失落的一環。台東到屏東枋寮沿線沒有一家像樣的醫院，僅靠衛生所與巡迴醫療支撐，服務約3萬多名居民，其中大多數為老人與小孩。

過去不少病人因就醫路途遙遠，甚至在轉送過程中不幸離世。徐超斌有感於南迴公路醫療資源貧乏，2012年開始為鄉民請命，盼催生南迴醫院。

徐超斌曾向外界呼籲，南迴醫院的申請需要政府儘速核准，他不希望居民的健康再因醫療資源不足而被忽視。他的堅持與付出，讓許多人感念，也喚起社會正視偏鄉醫療不平等的問題，而他的病逝，也讓許多地方人士期盼，政府能延續他未完成的使命，讓「南迴醫院」早日實現，成為對他最好的追思。

今日下午，徐超斌的母校台北醫學大學舉行「南迴有光 在路上 超人醫師徐超斌追思會」，賴清德也出席，並親自頒贈褒揚令，由徐超斌的夫人仇芸代表受領。

賴清德致詞時係屬徐超斌對於南迴偏鄉醫療服務的貢獻。（圖／中天新聞）

賴清德在致詞時提到，徐超斌是出身於台東達仁鄉土坂部落的排灣族人，畢業於台北醫學大學，之後曾到奇美醫院任職，成為首位內外科兼修的醫師。他基於對故鄉的關懷，並且擴大到整個原鄉，放棄了在大醫院急診主治醫師的職務，進而開始在南迴公路路上奔波的日子，時常每天開100多公里的車，就是為了服務鄉親的需求。

賴清德表示，徐醫師不分晝夜地服務族人，結果在2006年因為過勞導致中風，造成半身癱瘓，然而他僅休養幾個月，再次重返職場，服務鄉親，這股精神令人感佩。

賴清德指出，徐醫師在2018年創設南迴基金會，希望能開設南迴醫院，強化偏鄉及原鄉的醫療品質，同時還提供獎學金給清寒學子，並開辦愛心巡迴辦事局和偏鄉長者關懷等多元服務，其精神深受地方漢族人肯定，因此有了「台灣史懷哲」和「超人醫師」稱號。

賴清德離開前再次慰問徐超斌的家人。（圖／中天新聞）

賴清德說，他代表國家，為徐超斌醫師頒發褒揚令，以表彰其畢生實踐醫者仁心的精神。並讚揚徐醫師致力改善偏鄉醫療資源不均的努力，並肯定其醫界模範與典範地位。

