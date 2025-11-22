肯定「鄭黃會」 盧秀燕：都是以大局為重、有新思維的人

台中市長盧秀燕。（民眾提供／李京昇台中傳真）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的藍白高峰會19日落幕，對於2人會面，台中市長盧秀燕今天表示，鄭、黃都是以大局為重、有新思維的人，相信他們會為藍白合作、為國家帶來新契機。

盧秀燕今天早上出席外埔區馬鳴國小60周年校慶活動，被問到藍白兩黨主席會面，盧秀燕說，鄭麗文主席與黃國昌主席都是以大局為重有新思維的人，大家要相信他們、信任黨主席，信任黨主席對於黨內、政黨之間才是團結合作好的基礎，相信他們會為藍白合、為國家帶來新的契機。

