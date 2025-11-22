肯定「鄭黃」展現大局為重智慧 盧秀燕：兩人將為國家帶來新契機
隨著2026百里侯選戰增溫，各黨積極佈陣，期盼推出最強候選人贏得選舉。國民黨與民眾黨是否延續國會合作模式，在選前進行人選整合，也引發外界關注。對此，台中市長盧秀燕今（22）日談及藍白兩黨黨魁會面，表示雙邊皆以大局為重，並期許未來藍白合作能為國家帶來新的契機。
藍白兩黨魁19日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，聚焦討論在野整合、2026地方選舉策略，以及雙方建立核心幕僚對接機制，作為後續合作及政策協調的基礎。會前黃國昌致贈水泥鎢絲燈給國民黨，鄭麗文則回贈新北鶯歌製作的彩瓷圓盤，整體會談氣氛融洽。
對此，盧秀燕今日上午出席外埔區馬鳴國小60週年校慶時受訪表示，鄭麗文與黃國昌都是以大局為重、具新思維的人，「大家要相信他們」。她認為，信任黨主席是黨內團結與政黨合作的基礎，相信兩人能為藍白合作及國家發展帶來新契機。
