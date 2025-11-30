肯定50億老宅延壽計畫 陳啟能呼籲放寬門檻、擴大補助

【警政時報 李健興／新北報導】陳啟能市議員表示，肯定內政部劉世芳部長積極推動「老宅延壽機能復新計畫」，編列50億元預算，從耐震安全、高齡友善到居住品質改善，展現中央正面回應「人屋雙老」問題的決心，整體方向正確，也值得地方給予支持與肯定。

陳啟能指出，從實務面觀察，目前全國屋齡30年以上住宅已超過516萬戶，新北市亦高達83萬戶，其中三重約10萬戶、蘆洲約4萬戶，合計超過14萬戶老屋，屬於新北市老化程度最集中的區域之一。本次三年補助600棟具示範帶動效果，但若能視執行成果逐年擴大推動，將更有助於落實政策初衷，讓更多市民受惠。

廣告 廣告

針對制度面，陳啟能提醒，目前申請仍須「全體所有權人同意」，加上程序繁瑣，對多數高齡社區而言，實際推動不易，建議內政部研議改採多數決機制，並設立一站式協助窗口，提供整合服務，同時簡化流程與文件，減輕民眾負擔。

陳啟能強調，地方政府樂見中央重視老屋議題，也願意全力配合推動，期盼內政部持續優化制度設計、擴大補助規模，讓政策不只停留在說明會與簡報上，而是真正走進社區，協助市民打造安全、友善且宜居的家園。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光