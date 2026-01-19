肯德基之亂意外掀蛋撻正確讀音 竟然不唸「ㄊㄚˇ」！

有網友發現，蛋撻的「撻」字竟唸錯長達28年。（圖／翻攝自肯德基臉書）





肯德基本月15日宣布「蛋撻即將走入歷史」，消息一出，引發大批民眾湧入門市搶購，生怕經典美味以後再也吃不到。不過，隔天官方澄清，並非停售，而是為了推出全新產品，消息曝光後，引發網友們不滿。但在一片批評聲浪中，卻意外有網友發現，蛋撻的「撻」字竟唸錯長達28年。

據了解，肯德基此次宣布「經典原味蛋撻即將正式走入歷史」，主要是為新產品造勢行銷。官方表示，陪伴台灣消費者28年的經典原味蛋撻已正式下架，不再販售，取而代之的是全新研發的「原味蛋撻－超極酥」，在結構與製作工藝上全面翻新，包括撻皮配方比例、空氣層結構，以及全程控溫烘烤，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代蛋撻。

蛋撻行銷惹網怒

這番宣傳引發大批消費者的不滿，留言直指：「下架的應該是你們的行銷」、「這種反向宣傳到底怎麼流行起來的」、「這樣戲弄喜歡吃蛋撻的消費者覺得很有趣嗎？一點都不好笑！完全不想去吃新產品」、「這種狼來了行銷很廢耶」。雖然官方澄清蛋撻並未真正停售，但「假停售、真行銷」的操作方式，仍讓不少民眾感到被誤導。

廣告 廣告

唸錯蛋撻的「撻」字

除了行銷爭議外，也有網友意外發現，蛋撻的「撻」字長久以來被唸錯。他表示，「撻」正確讀音其實是第四聲「踏」，但自己買蛋撻時總是說「我要一盒蛋塔」，忍不住自嘲：「我也錯了28年了，抱歉。」事實上，依據教育部《國語辭典簡編本》記載，「撻」的正確發音為「ㄊㄚˋ」，並非長久以來誤唸的第三聲。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛表示：「不管了就像牛仔褲的仔是ㄗˇ，我還是要念ㄗㄞˇ」、「原來是念『踏』！我會繼續錯下去的！我不管！」、「肯德基是親門塔戶」、「反正都錯這麼久了...就繼續錯吧！蛋塔比較順口」。

更多東森新聞報導

肯德基蛋撻改版變「超極酥」買一盒貴10元網罵翻

肯德基原味蛋撻停售 遭網怒轟...專家嘆：真的放火烤了

肯德基原味蛋撻走入歷史？真相曝光 網怒轟：別再玩了

