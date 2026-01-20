肯德基今起漲價！所有品項漲幅一次看 1產品漲13元最多

肯德基今日起調整部分產品價格，個人餐、早餐單點與套餐調幅1至3元不等大多調整1至3元不等。（本刊資料照）

肯德基先前預告的升級版蛋撻今日正式開賣，不過今日起也調整部分產品價格，個人餐、早餐單點與套餐調幅1至3元不等大多調整1至3元不等，點心系列的薯條、點心盒、拼盤都變貴則漲1至13元不等，而飲品則漲1至2元。

原本蛋撻今（20日）起升級為「超極酥」版本，單顆上漲2元至49元，肯德基也調整部分產品的價格，XL全明星配餐從115元漲至118元，貴3元；A經典配餐、B雞汁飯配餐各調漲1元，漲至56元；C雙享配餐則從80元變成82元，漲2元。

點心部分，青花椒薯條從60元漲至62元；點心盒-上校雞塊+香酥脆薯（小）從65元漲到67元；脆薯小份從40元漲至41元、中份從50元調至52元、大份從66元漲至69元；超蝦點心拼盤從175元漲到182元，分享拼盤從255元漲到268元。

早餐單點部分，花生肉鬆嫩雞蛋堡從65元漲到67元；花生起司蛋堡從35元漲到36元；吮指嫩雞燒餅從56元漲到58元；總匯歐姆蛋燒餅從50元漲到52元；紅藜燕麥嫩雞粥從46元漲到48元；薯餅從25元漲到26元 。

早餐套餐則為花生吮指嫩雞蛋堡套餐從84元漲到85元；花生肉鬆嫩雞蛋堡套餐從84元漲到86元；吮指嫩雞蛋堡套餐從75元漲到76元；花生起司蛋堡套餐從49元漲到50元；吮指嫩雞燒餅套餐從75元漲到77元。

總匯歐姆蛋燒餅套餐從69元漲到71元；紅藜燕麥嫩雞粥套餐從65元漲到67元；花生好事雙堡餐從119元漲到122元；雙雞特享雙人餐從138元漲到141元。最後，飲品方面，冰義式咖啡從69元漲到71元；熱義式咖啡小杯從36元漲到37元，大杯從49元漲到51元。

個人餐、早餐單點與套餐調幅1至3元不等，點心系列的薯條、點心盒、拼盤都變貴則漲1至13元不等，而飲品則漲1至2元。單點炸雞、漢堡、全系列單點主食、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶、奶茶等價格則維持不變。

