肯德基停售原味蛋撻「員工社群各種暴雷」 被挖4年前就玩過一次

肯德基宣布停售上市28年的經典原味蛋撻，引發網友討論。（翻攝自肯德基臉書）

被台灣網友戲稱「蛋撻專賣店」的鎖速食品牌肯德基，今（15日）突然發聲明，宣布停售上市28年的經典原味蛋撻，消息一出引發討論。不少人猜測，肯定又再玩同一套行銷手法，甚至社群已有多名自稱員工的網友暴雷，劇透公司就是為了跟風，將撻皮改成酥皮，再順便漲價而已。

這些自稱在肯德基工作的網友留言，都指向肯德基沒打算停售蛋撻，疑似因為更換供應商順勢將蛋撻稍稍改款，把原本人工手捏的蛋撻皮，換成機器生產的酥皮，皮的差別是舊款葡式蛋撻不會一直掉屑屑。

廣告 廣告

何況肯德基在部分門市已經開始宣傳、試售酥皮蛋撻，看板特別標註新版蛋撻經過優化，黃金比例的撻皮讓口感層次更加鮮明。

肯德基曾高調發文，宣告「正式與蛋撻劃分界線」。（翻攝自肯德基臉書）

很多人也回憶，肯德基約莫4年前也曾用過類似手法行銷，當時高調發文宣告「正式與蛋撻劃分界線」，結果馬上被員工打臉，透露就是為新產品熱身，順便搞飢餓行銷，造成顧客暴增累壞員工。果然幾天後，肯德基就推出新款甜點「莓果奶酥撻」，並澄清沒有要停售蛋撻。

更多鏡週刊報導

熱賣28年 肯德基宣布「原味蛋撻」即將走入歷史！眾人哀嚎：不要鬧了

北捷忠孝新生站女乘客亮刀！ 問「要不要幫妳剪頭髮」遭帶走強制就醫

最高補助6500元！北市機車駕訓開放報名 外縣市也能領