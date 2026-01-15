肯德基停售挨轟！拿坡里宣布開賣蛋塔：加碼買1送1

拿坡里近期宣布正式開賣「經典原味蛋塔」，壽星還有買1送1優惠。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

肯德基今（15日）無預警在社群宣布，販售28年的經典原味蛋撻將正式走入歷史，現有原味蛋撻將在全台門市售完截止，掀起大量負評聲浪，記者詢問業者詳細原因，品牌僅稱相關細節請關注16日線上說明會；於此同時，拿坡里則宣布開賣「經典原味蛋塔」，限時還有買1送1好康。

肯德基聲明表示，現有原味蛋撻將於全台門市售完截止，相關細節將於2026年1月16日上午11：00線上說明會中公布，公關對外說法與社群聲明一致，真正原因為何讓人摸不著頭緒，吸引不少網友批評「老梗要玩多久？」、「又是漲價還是推升級版的噱頭嗎？」、「不賣蛋塔的話，以後沒有去肯德基的理由了」。

廣告 廣告

有趣的是，拿坡里近期宣布正式開賣「經典原味蛋塔」，標榜擁有千層酥脆塔皮與奶香四溢的滑順內餡，一盒6入原價270元，外帶特惠價199元。此外，凡2月4日前的壽星至門市單筆外帶消費滿300元，即可額外享有「經典原味蛋塔買1送1」的優惠，每人限購一組。

更多中時新聞網報導

告五人演唱會音響出狀況 臨危不亂丟麥清唱

棒球》中華隊今開訓 交棒小老弟 陳冠宇 辭退經典賽

金唱片紅毯 女團白銀戰袍對決