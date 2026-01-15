肯德基停賣原味蛋撻！門市偷偷試售1商品

肯德基宣布將停售蛋撻。（圖／肯德基官網）





肯德基今（15）日宣布，販售長達28年的「原味蛋撻」將正式停售，消息一出，引發不少消費者不捨，不過有網友發現肯德基門市試售新品，疑似是接替原味蛋撻的新品項。

肯德基今日透過官方臉書發布聲明表示，感謝消費者多年來的支持與喜愛，陪伴大家走過近三十年的「經典原味蛋撻」，將隨著現有庫存售完後，正式走入歷史。

不過，也有網友發現，部分肯德基門市悄悄出現「原味蛋撻酥皮版」試售，引發外界揣測是否為接替商品，引發熱議。

有網友認為這樣一顆蛋撻預估要漲價到50元左右，也有網友表示「這就是漲價的障眼法」、「為了漲價不擇手段」、「蛤？葡式蛋撻不就是酥皮蛋撻嗎？」、「簡單來講就是要漲價」、「原來是這樣，應該會漲價了吧…」、「趕緊買個一顆27元的蛋撻壓壓驚，以後可能要40起跳了」、「差在哪？之前的也很酥啊」。

