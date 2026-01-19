肯德基全新原味蛋撻買一送一、這樣點只要1元！達美樂大龍蝦披薩3888元
記者李鴻典／台北報導
肯德基宣布，1 月 20 日起推出全新原味蛋撻－超極酥多項限時感謝回饋優惠，活動期間，使用手機點餐，不論是外帶、外送、內用或車道，皆可享有個人餐加$1即可加購一顆原味蛋撻–超極酥 ; 同步將首度展開PK APP會員限時限定買一送一; 並推出超值限定6入收藏禮盒只要$199、外送單筆滿$800再加碼送一盒蛋撻等優惠回饋。
此外，即日起至2月2日期間，肯德基再加碼推出「炸翻2026」優惠活動，多款經典點心及飲品買一送一﹑還有「$99個人激省餐」及「$299歡聚桶」等多元方案。
全新原味蛋撻－超極酥1 月 20 日正式上市，單顆售價$49，6入禮盒售價$257，同步調整部分套餐價格，平均微調0.7%，個人餐平均微調 1.7 元。單點炸雞、漢堡、全系列單點主食、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶、奶茶等價格維持不變。
肯德基四重感謝優惠方案：
第一重：「1元蛋撻」超有感！手機點餐限時「加一元多一件」
1 月 20 日起，肯德基推出最強「1元蛋撻」超有感限時感謝優惠，只要使用手機點餐購買指定個人套餐，不論外帶、外送、內用或車道，皆可加 1 元升級多一顆【原味蛋撻－超極酥】，A、B、C、XL 餐通通適用（$89 肯定有雞、脆雞飯套餐除外）。
第二重：原味蛋撻－超極酥限時買一送一、限定6入收藏禮盒$199。
全新【原味蛋撻–超極酥】即將正式登場，以「全程控溫技術」+「空氣輕酥撻皮層」成就酥脆極致提升。為回饋一路支持的「撻」粉，肯德基同步推出PK雙饗卡APP會員限定優惠：自1月20日起，原味蛋撻–超極酥限時買一送一優惠 ; 同步推出6 入禮盒優惠199元。
第三重：外送專屬加碼！滿 $800 再送一盒蛋撻
第四重：年節加碼「炸翻2026」優惠，買一送一、$99激省餐、$299歡聚桶登場。
即日起至 2 月 2 日，肯德基「炸翻2026」優惠限時開跑。
熱門點心「買一送一」： 包括 4 塊上校雞塊、雙色轉轉 QQ 球、大份香酥脆薯，以及百事可樂、無糖綠茶、經典冰奶茶等多款人氣點心與飲品全面「買一送一」，直接5 折半價優惠回饋。
小資首選「$99 激省個人餐」： 最低 52 折起！百元有找即可享有咔啦脆雞、咔啦雞腿堡、青花椒咔啦雞腿堡、青花椒香麻脆雞等主食，搭配新品原味蛋撻–超極酥或無糖綠茶的超高 CP 值個人餐選擇。
聚餐必備「$299 歡聚桶」：一次網羅「咔啦脆雞 6 塊 ＋ 原味蛋撻–超極酥 2 顆」，原價 $524，優惠價僅 $299，現省超過 $225。
達美樂為火山披薩系列首創「金沙起司火山」以濃郁起司醬融合金黃鹹蛋金沙，採用慢炒工法保留金沙顆粒與香氣，鹹香層次層層堆疊。豪奢迎新年，達美樂攜手台北喜來登大飯店館內米其林入選餐廳「辰園」，聯名推出「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」選用加勒比海野生大龍蝦，搭配巨無霸金沙起司火山披薩，每組售價 3,888 元，即日起開放預購。
全台僅限量500 組「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」聯名款披薩搭配「金典龍蝦盛宴盒」，每組單價 3,888 元，售完為止。可至「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」活動專頁預購，2/9至2/22新春期間至達美樂門市提領。
不只有頂級聯名款，同步推出「海陸金沙起司火山披薩」集結厚實干貝、多汁鮮蝦，搭配外酥內嫩的酥脆炸雞，帶來海陸雙享的澎湃滋味，外帶嘗鮮優惠價499元。
Mister Donut「生系列」登場！結合帶有柔軟食感的「生波堤」及恰似生甜甜圈的爆餡甜心「波波隆尼」，並同時加碼推出兩款「波波隆尼」新風味，1月20日起，柔軟上市。
爆餡甜心「波波隆尼」上市後廣受粉絲好評！再推兩款「波波隆尼」新風味。「咖啡歐蕾波波隆尼」波波隆尼圈體鬆軟且微Q，將圈體及內餡以約1:1黃金比例，注入帶有深焙香氣的微苦咖啡鮮奶油，並於外層撒上醇厚可可粉，打造專屬的大人系風味。「巧克脆脆波波隆尼」巧克力控首選，將波波隆尼結合微苦且富有可可碎片的可可鮮奶油，並於外層撒上醇厚可可粉，打造濃郁雙層可可感受。迎接「生系列」登場， 1月20日至2月1日期間購買指定商品，即可享買5送1及買6送2優惠。
冬天吃一口熱熱的地瓜最暖胃! 遠東SOGO忠孝館Fresh Mart於1/17-1/23舉辦「日本千葉縣產地瓜」推廣活動，帶來千葉縣產優質鮮食地瓜，另外還有採用千葉縣現產地瓜製作的地瓜片、地瓜條、地瓜乾、蜜甘烤地瓜等地瓜相關食品。
