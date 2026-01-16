肯德基公告蛋撻「換餅皮」東山再起 網罵爆：清庫存、割韭菜

肯德基15日宣布經典蛋撻下架，16日上午公布20日將推出全新原味蛋撻「超極酥」。翻攝自肯德基FB



被戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」的連鎖速食店肯德基，昨天（1/15）突在社群公告「肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史」，引起網路熱烈討論。肯德基今上午11點公布，20日將推出全新原味蛋撻「超極酥」，但反倒引起一片罵聲，有網友狂酸「原來正解是『清庫存』」。

肯德基昨聲明指出，感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完截止，並向消費者喊話想吃快吃，同時預告「相關細節將於月16日上午11時線上說明會中公布」。消息一出，引起許多粉絲哀嚎，還有網友直接冷言「那可以關門了」，但也引起部分民眾推測是行銷手法、漲價的前奏。

肯德基今上午在臉書發布影片公告，「蛋撻王者肯德基即將準備重新定義『超極酥』標準」，肯德基全新「原味蛋撻－超極酥」將於1月20日登場，強調全面翻新過往撻皮製法等，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

但不少網友對於這次的行銷手法表示反感，「果然猜到了，就換蛋塔皮而已一堆網友哭的全家滅門一樣」、「原來正解是『清庫存』」、「一堆被割韭菜的」、「可憐！這企劃除了賺了2天的蛋塔搶購潮，卻得到了往後肯德基的臭名聲，這只是更認證你們除了蛋塔，沒其他好吃的了！真該開除這個企劃！」

