肯德基公告「原味蛋撻停賣」 全網崩潰：以後要吃啥

連鎖速食品牌肯德基的蛋撻相當熱銷，不過近日有民眾到店內購買蛋撻，發現包裝變成純白色紙盒，肯德基粉專昨（14日）發文表示，「聽說原味蛋撻登出了？」呼籲民眾想吃要趁早，引發外界猜測是否準備停賣。對此官方今（15日）發布聲明指出，陪伴大家多年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完為止；消息曝光後，大批網友驚訝不已，認為最熱門的商品沒了「以後要吃什麼？」

肯德基原本的蛋撻盒為紅白相間，上面印有肯德基爺爺的圖案，不過近日有民眾買了蛋撻，發現包裝變成全白的盒子，紛紛在社群詢問，「這是什麼意思」、「省成這樣喔，還是有什麼大事要發生了？」

肯德基昨在官方粉專發文表示，「聽說原味蛋撻登出了，誰幫我找回原味蛋撻？​」還呼籲民眾想吃要趁早，引發網友議論紛紛。

肯德基今發布聲明指出，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完為止。」業者表示，相關細節將於明天（16日）上午11點線上說明會中公布。

消息曝光後，一票網友崩潰留言，「無法接受」、「沒有蛋撻的肯德基要吃啥」、「最熱門的東西竟然沒了」；不過也有網友猜測，「會不會只是改名字然後漲價？」

