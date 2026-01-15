肯德基再暗示停賣蛋撻 拿坡里亂入推蛋塔新品

「肯德基」一直被網友稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」，不過近期官方臉書宣布「現有原味蛋撻將於全台門市售完為止」，引發愛好者恐慌。拿坡里則「趁機亂入」，即日起開賣「經典原味蛋塔」，單盒6入外帶價僅199元，壽星還享買1送1好康。爭鮮旗下品牌「定食8」則攜手味全龍，自即日起推出聯名定食，點購就能參加簽名球抽獎。

肯德基販售「經典原味蛋撻」多年，由於外皮酥脆、內餡香濃，曾有單日賣出6萬顆的驚人紀錄，每年銷售金額超過6億元，熱銷程度超過炸雞、漢堡，因此被稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」。肯德基近日卻在官方臉書粉絲團上公告「現有原味蛋撻將於全台門市售完為止」，暗示即將停售蛋撻，讓粉絲擔心再也吃不到經典美味。

對此，肯德基官方僅透露，相關細節將於1月16日線上說明。由於肯德基過去曾有暗示停售蛋撻，實際上是宣傳新口味蛋撻的「前科」，因此部分網友留言這次極有可能是「故技重施」；也有網友親自到門市詢問，店員卻坦言「完全沒有聽說過這件事」。因此猜測又是店家行銷手法，後續應該是新品上市或改版升級。

在消費者滿頭問號之際，拿坡里正好「趁虛而入」，宣布自即日起銷售「經典原味蛋塔」，同樣有千層酥脆塔皮與奶香絲滑內餡，1盒6入原價270元，外帶特價199元；1月8日至2月4日的壽星到門市單點外帶餐點滿300元，額外享「經典原味蛋塔買1送1」。同時祭出新品大披薩加附餐4選1特價490元、小披薩+6塊炸雞+經典原味蛋塔1盒優待價490元等好康。

「定食8」找來職棒「味全龍」合作，即日起端出聯名餐點，有結合燻烤櫻桃鴨腿搭配日式醬燒牛胸腹的「遍地開花牛鴨雙拼」、後切豬五花配章魚花枝排的「開蕊熔岩玉子豬排」，以及鋪上鱈蟹肉與MVP錦龍餃的「龍光乍現蟹醬銷魂麵」。2月4日前在社群分享聯名餐點並完成指定任務，就抽「味全龍限量球員簽名球」。

