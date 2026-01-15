肯德基出現「白盒蛋撻」！突喊「原味蛋撻登出？」網嚇瘋 業者回應了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有網友透露去速食店肯德基買蛋撻，驚見包裝為白色盒子，不是常見的紅白相間、印有肯德基爺爺。沒多久官方粉專突發文喊「原味蛋撻…登出了？」引發網上熱議，擔心是要停賣蛋撻嗎？業者則回應，正在調整原味蛋撻包裝，有新資訊會再宣布。

肯德基近日突然發文表示，「聽說，原味蛋撻…登出了？​『誰幫我找回原味蛋撻』如果你今天買到『白盒蛋撻』，​拜託留言區回報…我們需要更多線索」，引發熱烈討論。

網友也紛紛貼出買到「白盒蛋撻」的照片，直呼「用白盒裝蛋塔怎麼了嗎？是活動噱頭嗎？看不懂到底怎麼了，什麼意思！？」、「不蛋撻拒吃肯德雞，以後都不吃」、「這是什麼新的行銷方案嗎？難怪我家人今天買了一盒蛋撻回來，看到超多買肯德基不到蛋撻的文案」、「是要分家出來，自己成立KFC蛋蛋的店了嗎？」、「昨天拿到還以為是環保的概念....」、「肯德基放棄蛋塔等於自殺」。

對此，粉專小編回應網友「我們只說真話，想吃趁早！」、「爺爺對蛋撻是很認真的！我現在只擔心明天會不會真的沒蛋撻賣...」、「蛋撻是經典我們懂，但肯德基的炸雞、薯條、漢堡也有自己的魅力等你品嚐」、「未來的驚喜誰也說不準～小編被禁止劇透」，吊足大家胃口。業者則表示，目前調整原味蛋撻包裝，後續若有新資訊，將會公告說明。

