肯德基原味蛋撻不賣了？網爆料「行銷手法」

肯德基宣布停賣原味蛋撻，不少消費者無法接受，如今卻傳出可能是行銷手法。翻攝肯德基臉書



連鎖速食店肯德基被戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」，今天（1/15）卻突然宣佈停賣原味蛋撻，讓許多消費者無法接受，更有媒體直擊門市蛋撻賣到機器停擺，可見相當熱銷。然而卻有網友質疑，這種行銷手法早就玩過，「沒有賣蛋撻肯德基倒一倒算了」，還有人猜測業者可能想「塔皮變酥皮」，擔心可能會漲價。

肯德基在臉書聲明：感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。相關細節將於月16日上午11時線上說明會中公布。小編還喊話「想吃真的要快」。

訊息一出，網友紛紛哀嚎「肯德基唯一會讓我走進去的原因只有原味蛋塔」、「冒著得糖尿病的風險，從小吃到大的品項你說取消就取消！無法接受」、「不用去肯德基了，其他的東西難吃到讓人火大」。

不過這個時機點宣布，其實相當微妙。因為對手拿坡里披薩・炸雞日前開賣蛋塔，號稱有「千層酥脆塔皮」，具有豐富空氣感，而肯德基最經典的「原味葡式蛋撻」則是號稱有163層酥脆塔皮。

肯德基今天宣布消息後，Threads上有網友質疑，這種行銷方式幾年前就玩過了，每次做這種行銷都讓現場忙得要死，「前幾年莓果塔的時候就用這種行銷了，每個客人都來問真的沒有蛋撻了嗎，怎麼可能肯德基就蛋塔能吃而已」，呼籲大家不要盲目跟風。

此外，Threads上也有不少網友發現，部分肯德基門市公告「本店試售原味酥皮版」，強調肯德基導入精準溫控技術，並優化撻皮黃金比例，讓撻皮層次更鮮明，呈現如千層般酥脆細膩的口感。有人詢問店員，得到的回應是「換塔皮而已」，還有自稱是員工的網友說「還是會繼續賣」；也有吃過酥皮版本的網友認為口感比較酥，「希望這不是漲價的理由或藉口」。

對於網路上各種說法，官方並未多加評論，強調以聲明為主。

