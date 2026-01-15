肯德基原味蛋撻將停賣？網怒：什麼爛行銷

〔記者楊雅民／台北報導〕肯德基今天突然在臉書官方粉絲頁宣布，陪伴消費者28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。

相關細節將於2026年1月16日上午11:00線上說明會中公布。

網友一致認為，「這行銷梗必勝客用過了，大家相信嗎？」、「不管是真的停售？還是漲價前的操作，兩者都令人反感」、「又是什麼升級梗、改版梗、漲價我會生氣」。

也有網友說，「沒有原味蛋撻的肯德基，直接倒閉好了。」、「沒有因為蛋撻的肯德基，直接從消費名單中永遠除名。」

