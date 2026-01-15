肯德基原味蛋撻突傳停售？網揪出「1端倪」猜將改版升級

連鎖速食業者肯德基今(15)日無預警發布公告，宣布陪伴消費者28年的「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史，消息一出引發全台消費者崩潰，該則貼文短短5小時內便吸引超過3.2萬人按讚。官方表示，現有原味蛋撻將在全台門市售完截止，並預計於明日上午11時舉行線上說明會交代細節。

由於蛋撻一直被戲稱為肯德基的「本體」，停售消息一出也引來逾4千則留言討論，不少網友紛紛哀號「你們家只剩下蛋撻可以吃了欸」、「真正該走入歷史的是薯條」、「2026最大的噩耗」。

然而，已有眼尖網友在部分門市的自助點餐機旁發現端倪，告示牌上註明「本店試售原味蛋撻酥皮版」，內容提及優化塔皮黃金比例，強調呈現千層般酥脆口感，猜測可能會進行改版。此外，更有網友轉述在肯德基工作的友人說法，指出未來新版塔皮可能改為機器製作，口感更酥脆但也較容易掉屑，與現行人工製作的塔皮有所差異。而針對外界推測原味蛋撻是「永久消失」還是「改版升級」，肯德基目前尚未有明確回應。

