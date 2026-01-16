肯德基原味蛋撻走入歷史？真相曝光 網怒轟：別再玩了

肯德基表示，蛋撻並非停售，而是調整蛋撻皮配方。（圖／翻攝自肯德基臉書）





肯德基15日突然拋出震撼彈，宣告陪伴消費者28年的「原味蛋撻」將在全台門市售完截止，一度讓不少蛋撻粉絲崩潰。隨後官方再釋出影片，原來所謂「走入歷史」並非停售，而是調整蛋撻皮配方，改以更酥的口感重新登場，反轉劇情引發討論。

「原味蛋撻」走入歷史引哀號

肯德基15日先在社群發布聲明，感謝消費者長年支持，並寫下「現有原味蛋撻將於全台門市售完截止」，同時預告隔（16日）將以線上方式公布細節。由於原味蛋撻為高人氣品項，甚至被戲稱是「蛋撻專賣店」，不少網友第一時間信以為真，留言區瞬間炸鍋，出現「沒蛋撻就拒買」「原味蛋撻不能消失」等哀號，但也有人直指這看起來像熟悉的行銷手法。

蛋撻皮升級曝光 反轉後仍挨批

今(16日）肯德基在社群發布影片公開真相，強調不是把原味蛋撻下架，而是為了「超越經典」選擇進化，並以「我們真的徹底認酥了」作為口號，透露重點在於蛋撻皮升級，準備重新定義「超極酥」標準。官方也在貼文中補充，28年來的經典值得被更好的版本延續。

不過，這波反轉部分網友仍不買單，痛批「行銷方式好無聊」「又在玩哏」「吃相難看」，甚至直接表態「拒買了」，也有人擔心後續恐伴隨漲價、換名加價等操作。但也有另一派認為這類低成本話題行銷確實有效，至少成功讓全網再次關注蛋撻話題。

