肯德基宣布停賣原味蛋撻 全台門市售完為止





肯德基今（15日）在官方臉書宣布，陪伴消費者多年的「經典原味蛋撻」即將走入歷史，現有商品將於全台門市售完為止，並預告相關細節將於2026年1月16日上午11時的線上說明會對外公布。

肯德基於15日透過官方粉絲團證實，原味蛋撻將停售，相關細節將於後續線上說明會公布。 （資料取自／肯德基官方臉書）

消息曝光後，立刻在網路上掀起熱議，不少粉絲哀號「肯德基剩下什麼可以吃」、「好吃的蛋撻沒了」、「去肯德基必點蛋撻欸」、「不能消失啊」。也有網友抱持保留態度，認為可能只是改款鋪梗，「一定又是玩升級款順便漲價」、「後面應該會出新蛋撻」。

事實上，蛋撻一直是肯德基的招牌商品之一，長年人氣不輸炸雞，甚至被網友戲稱是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，期間也曾推出多種限定與特殊口味。肯德基在聲明中表示，感謝消費者28年來的支持與喜愛，經典原味蛋撻才會陪伴大家走過這麼多年，如今將正式告別市場。

未來走進肯德基門市，可能再也點不到熟悉的原味蛋撻，只能等官方後續公布是否會推出新產品或替代方案。值得一提的是，肯德基早在2022年就曾拋出「與蛋撻劃清界線」的說法，當時一度引發搶購潮，最後證實只是行銷策略調整。

