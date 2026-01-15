肯德基宣布原味蛋撻走入歷史 網翻出2022年飢餓行銷：又是那一招？

肯德基今（15）日宣布，「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史，現有存貨將於全台門市售完截止。消息一出，引發網友熱議，有人直呼「沒有蛋塔就不是肯德基了」，也有人猜測，可能會推出升級版本或調整價格。

肯德基的蛋撻一直是招牌甜點，有網友稱其為「被炸雞耽誤的蛋撻店」。怎料，肯德基今天在臉書粉絲團發出聲明，表示「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」並預告相關細節，將於明（16）日上午11:00線上說明會中公布。

許多死忠網友崩潰到官方臉書粉專留言，「肯德基不吃蛋撻要吃什麼」、「去肯德基必點蛋撻欸」、「不能消失啊」。但也有部分理性網友說，聯想到去年必勝客的操作手法，質疑這可能只是行銷策略，猜測「一定又是玩什麼升級款梗，順便漲價」、「後面應該會出新蛋塔」。

回顧2022年的蛋撻風波

其實這並非肯德基首次在蛋撻產品上做文章。回顧2022年5月，官方曾高調宣稱「與蛋撻劃清界線」，當時一度引發恐慌性搶購，最終證實僅是為了推出全新甜點系列「K-Dessert頂級甜選」的行銷手法，原味蛋撻並未下架。

回顧肯德基在台發展史，1985年於西門町開設首家門市以來，已在台灣深耕逾40年。1998年，肯德基正式代理引進「澳門瑪嘉烈蛋撻」，這一決策成為品牌重要轉捩點。若真的斬斷28年的蛋撻情緣，台灣速食市場版圖恐將產生重大影響。