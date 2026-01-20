肯德基宣布漲價！蛋撻每顆貴2塊、拼盤最多漲13元 超多品項都調漲

肯德基宣布調整價格，不僅蛋撻變貴，這波幾乎涵蓋多數品項。（圖／達志／美聯社）

肯德基宣布調整價格，不僅蛋撻變貴，這波幾乎涵蓋多數品項。業者表示，整體平均調幅約0.7％，個人餐平均上調1.7元，其中拼盤類漲幅最明顯，分享拼盤從255元調升至268元，一口氣多了13元；XL全明星配餐則上漲3元，為套餐中最高。

肯德基原味蛋撻「超極酥」版本今天（20）日回歸上市，並同步推出期間限定優惠。PK雙饗卡APP會員可享新品單顆買一送一（1/20–2/12，限一次兌換）、6入禮盒特價199元（不限次數），以及手機點餐指定套餐加1元多1顆蛋撻。不過優惠結束後，單顆蛋撻售價將由47元調漲至49元，6入禮盒也從原本價格調升10元至257元。

多款配餐同步微調價格：

A經典配餐（香酥脆薯〈中〉＋百事可樂〈中〉）加1元

B雞汁飯配餐（雞汁風味飯＋百事可樂〈中〉）加1元

C雙享配餐（4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋百事可樂〈中〉）加2元

XL全明星配餐（炸雞＋香酥脆薯〈小〉＋原味蛋撻＋百事可樂〈中〉）加3元

點心類價格也有調整，包括青花椒薯條漲至62元、上校雞塊＋小薯點心盒67元；香酥脆薯小份41元、中份52元、大份69元；超蝦點心拼盤182元；分享拼盤則調升至268元。

飲品方面，冰義式咖啡調至71元；熱義式咖啡小杯37元、大杯51元，皆小幅上漲。

早餐單點同樣反映成本上升，花生肉鬆嫩雞蛋堡、吮指嫩雞燒餅、總匯歐姆蛋燒餅、紅藜燕麥嫩雞粥等多數品項上漲1至2元，薯餅也調至26元。

套餐價格亦同步調整，多數上調1至2元，雙人分享類如花生好事雙堡餐、雙雞特享雙人餐則各漲3元。

不過，單點炸雞、漢堡、主食類、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯，以及多款點心與飲料（如可樂、檸檬紅茶、奶茶等）價格仍維持不變。

