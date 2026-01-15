肯德基宣布「原味蛋撻走入歷史」售完為止！網怒：沒蛋撻拒買

[Newtalk新聞] 肯德基除了販售炸雞外，其各式蛋撻也廣受消費者歡迎。過去肯德基就曾發文稱「我們將與蛋撻劃分界線」，結果竟是要開設肯德基甜品專賣店，引發熱議。今(15)日，肯德基官方再度發文表示，肯德基原味蛋撻將走入歷史，現有原味蛋撻將在全台門市售完為止，再掀討論。貼文發布後，留言區湧入大批消費者直言「蛋撻專賣店沒蛋撻就拒買」。





肯德基稍早在臉書發布聲明稿稱，感謝消費者過去28年來對於肯德基原味蛋撻的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完為止。詳細資訊將在1月16日上午11時整，於KFC官方粉絲專業的線上說明會中公布。

由於肯德基原味蛋撻在台灣受到消費者喜愛，更被消費者戲稱為「蛋撻專賣店」，該貼文發布不到1小時，便吸引破千名網友留言「沒蛋撻就拒買肯德基」、「原味蛋撻走入歷史你也走入歷史」、「原味蛋撻不可以消失啊！」、「好吃的蛋撻要沒了嗎？」。





此外，也有部分網友分析，原味蛋撻還有搭配其他專案活動到3月31日為止，這篇貼文應該只是網路行銷手法，留言「必勝客這種梗玩過了大家不會認真吧？」、「如果不是真的停售，會覺得行銷手法真的超級爛」、「是什麼升級梗嗎？」、「該不會要改名字加價賣吧！」。

