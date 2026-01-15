肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史

（圖／翻攝自Facebook／KFC）

肯德基臉書粉專今（15日）上午突然貼出聲明稿宣布，感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。

肯德基臉書粉專先是在昨（14日）發文指出，「聽說，原味蛋撻……登出了？」沒想到今稍早就貼出聲明稿​稱，感謝消費者28年來的喜愛，「陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」

聲明稿補充，相關細節將於2026年1月16日上午11:00線上說明會中公布，「敬請密切關注KFC FB官方粉絲專頁。肯德基 敬上。」

貼文曝光也引發網友熱議，「真的不行ㄟ！！炸雞已經難吃了！連原味蛋撻都沒了你們還靠什麼撐下去啊」、「什麼，我去肯德基只買原味蛋塔欸」、「被蛋撻耽誤的炸雞店不賣蛋撻了，想不開嗎」、「沒有蛋撻的肯德基沒有吃的必要」、「上次這招不是玩過嗎」、「肯德基最好吃的還是原味，其他雜七雜八口味吃一次就不會想吃了，如果原味拿掉，肯德基就可以從想吃的名單永久拔除了」。

