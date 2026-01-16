肯德基掀蛋塔之亂 員工累翻怒爆料「只是換塔皮」：不用搶

連鎖速食店肯德基昨（15）日發布聲明稿，稱經典原味蛋塔將走入歷史，全台門市售完截止，引爆民眾搶排，結果反倒累死第一線員工，不少人氣炸在網路上爆料「只是換塔皮」，要大家別怕以後吃不到，也有民眾指出排隊時大家都來問還有沒有蛋塔，讓員工態度很不耐煩，對這波行銷手法的不滿很明顯。

台灣肯德基昨日發布正式聲明稿，稱陪伴消費者28年的經典原味蛋塔即將走入歷史，現有蛋塔售完後就會截止，並意有所指地說相關細節會在16日上午11時公布；消息曝光後讓網友暴動，驚呼「只有蛋塔可以吃，然後跟我說要停賣」、「一定是製造流量的噱頭」。

雖然不少網友認為肯德基不可能停賣蛋塔，但仍有大批人潮怕以後會吃不到心目中的好味道，全台門市湧現排隊買蛋塔的人潮，讓第一線員工超崩潰，有人就在Threads爆料，實際上只是要換新塔皮而已，爺爺的蛋塔不會消失，「看我今天會不會帶著笑容下班還是哭臉」；還有排隊民眾指出，每個去排隊的人都問還有沒有蛋塔買，搞到店員很不耐煩地說「以後還會有，不用一直搶」。

文章上線後引起討論，不少網友無言說「上次必勝客在那邊搞就很多人罵了，怎麼這次還有人用一樣的行銷手法」、「坐辦公室的一張嘴，第一線員工跑斷腿」、「肯德基跟必勝客同一間母公司，望周知」、「上個月我家附近就買得到新麵皮版本了，店員叫我一樣點原味就好」、「今天一堆單全部都是買蛋塔的，真的有累到」、「整個早上都在烤蛋塔，然後一直接電話說蛋塔沒有要停賣就飽了，真的會被搞死」。

