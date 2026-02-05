肯德基新春聚餐好食雞 拿坡里新披薩好事花生

連鎖炸雞新春限定新品與優惠齊發，正是全家大小團聚好時「雞」。肯德基主打「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，會員每天打開PK雙饗卡APP還能搶紅包；拿坡里披薩‧炸雞和三商炸雞開發出開運花生嫩雞披薩、20隻爆打檸檬胡椒桶搶客；頂呱呱端出66大順炸雞桶，售價下殺6.6折，祝賀大小朋友新年順順利利。

肯德基將於2月10日開賣春節限定「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，以象徵聚財納福的金磚造型提盒，優惠價7折只要888元，內有富貴金沙起司脆雞，免費送原味蛋撻-超極酥禮盒，並隨套餐加贈限量炸雞造型開運金棒棒春聯。

數位會員即日起天天打開PK雙饗卡APP，即可參加「PK大贏家」老虎機活動，每日狂撒888點數大紅包。2月23日前透過PK雙饗卡APP或肯德基官網外送，單筆消費滿800輸入折扣碼，即可免費獲得原味蛋撻，同時享最高2.5%點數回饋無上限。

拿坡里披薩‧炸雞和三商炸雞強打新春檔期促銷活動。拿坡里即日起到3月4日攜手可口可樂，民眾點購指定套餐就能帶回可口可樂限量撲克牌。拿坡里力推新品「開運花生嫩雞披薩」，以濃郁花生醬搭配嫩雞肉，象徵好事發生、好運相伴。活動期間購入開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩等指定披薩買大送大，特惠價只要490元。

三商炸雞即日起至3月16日上架「20隻爆打檸檬胡椒桶」，內含10隻原味胡椒翅腿、10隻檸檬脆皮二節翅，原價480元，特價199元。另外，2月23日前還有「買6送6」好康，外帶6塊義式炸雞再送6塊，12塊義式炸雞原價780元，下殺至366元。活動期間單筆結帳滿499元，加贈煉乳銀絲卷。三商i美食會員即日起至3月14日於APP使用3點，即可兌換限定優惠券，外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」享會員價195元。

頂呱呱展開「新春好雞運 馬上頂呱呱」新春優惠，2月11日前點購好運吉祥的「66大順炸雞桶」，原價375元、特價249元，現省126元，等於6.6折。內容包含原味雞腿3隻、原味炸雞3塊，活動期間買原味炸雞每塊可加價4元升級為辣味炸雞。若是購買「66大順炸雞桶」，還能以66元加購「地瓜薯條買１送１」。

