肯德基沒停賣蛋撻！新品發布不到半小時 網罵爆「爛梗要用幾次」

生活中心／賴俊佑報導

肯德基昨(15)日在臉書震撼宣布，販售28年的經典原味蛋撻將走入歷史，消息一出掀起原味蛋撻搶購潮，如今答案揭曉，肯德基全新推出「原味蛋撻－超極酥」，將撻皮升級，然而消息曝光不到半小時，官方粉專就被網友罵爆「垃圾行銷」、「總公司爛、行銷也爛、連門市服務人員也爛透」。

肯德基沒停賣蛋撻！推出升級版「原味蛋撻－超極酥」

肯德基今(16)日上午11點宣布，陪伴台灣28年的經典原味蛋撻正式下架，全新推出「原味蛋撻－超極酥」從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

肯德基「原味蛋撻－超極酥」1月20日全台門市同步上市，1月20日至2月12日PK 雙饗卡APP會員新品單顆買1送1，6入禮盒限時優惠199元，手機點餐指定套餐加1元多1顆蛋撻。

肯德基新品發佈不到，粉專已被網友罵爆。(圖／肯德基提供）

4年前蛋撻行銷重現！網罵爆「爛梗要用幾次」

然而新品發佈不到半小時，官方臉書就被網友罵爆「準備被罵爆囉」、「可憐！這企劃除了賺了2天的蛋塔搶購潮，卻得到了往後肯德基的臭名聲」、「昨天發的時候我就覺得不可能下架，看完宣傳直接滑掉」、「爛梗要用幾次」、「有沒有考慮公告懲處行銷部門玩爛梗」。

事實上，肯德基4年前也曾用過類似行銷手法，當時高調發文宣佈「正式與蛋撻劃分界線」，讓外界以為將另開設蛋撻專賣店，沒想到幾天後答案揭曉，是推出新品「莓果奶酥撻」，並澄清沒有要停售蛋撻，當時就掀起網友罵聲。

另外，經典原味蛋撻單顆約47元，升級版的「原味蛋撻－超極酥」單顆售價49元，被網友神準預測明星商品改版、漲價手法。

