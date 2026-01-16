肯德基沒停賣28年蛋撻 新品推出網怒轟：我們幫忙清庫存？

【緯來新聞網】速食品牌肯德基（KFC）16日表示，經典原味蛋撻即將由升級產品「原味蛋撻－超極酥」全面取代，將於1月20日起於全台門市販售。消息曝光後引起網友熱議，認為肯德基2天前才發布稱「原味蛋撻 將停售」消息有誤導視聽的疑慮。

肯德基28年原味蛋撻 ，新品為極酥蛋撻 （圖／肯德基官網）

原味蛋撻自肯德基引進台灣市場以來，廣受歡迎，甚至有「被炸雞耽誤的蛋撻店」之戲稱。肯德基今公告，「原味蛋撻－超極酥」在配方、撻皮層次結構與烘烤方式進行全面調整，導入全程控溫製程，以提升整體酥脆口感。此項研發被定位為世代交替之作，取代自2000年起在台上市的經典原味蛋撻。



然而原味蛋撻停售的預告訊息於1月14日首度曝光後，在社群媒體上引起大量關注，部分消費者於1月15日提早排隊搶購「最後一批蛋撻」。對於後續新品發布，一些消費者表示不滿，質疑此舉為飢餓行銷策略，有人留言批評「昨天白排隊了」、「被耍了」、「所以昨天是在幫他們清庫存？」



肯德基指出，為配合新品上市，PK雙饗卡APP會員可於1月20日至2月12日期間享有「買一送一」優惠活動，並推出6入禮盒裝，建議售價為新台幣199元。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

景甜主演重生復仇片正夯 泰國、越南也先追劇熱潮

Melody搭檔沈玉琳才病倒！「突不能動」為現身新事業記者會急治療