肯德基深耕台灣40載迎新里程碑！第200店「桃園領航」開幕，數位領航持續推進

▲台灣肯德基自在台成立第一家門市至今，已陪伴消費者走過40個年頭，今日迎來全台第200間門市「桃園領航」開幕，為品牌在台發展寫下重要里程碑

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】台灣肯德基自在台成立第一家門市至今，已陪伴消費者走過40個年頭，成為橫跨世代的共同美食記憶。今日迎來全台第200間門市開幕，為品牌在台發展寫下重要里程碑。肯德基不僅見證台灣速食餐飲產業的演進，更以長期深耕的經營策略，穩健走出屬於品牌在地化發展的成長曲線，不僅見證台灣速食餐飲產業的成熟，也在多次市場變化中，持續鞏固其在通路端的關鍵地位。在近年餐飲產業面臨多重挑戰，肯德基仍持續看好台灣市場，於2025年穩定完成8家門市展店，持續研發出多款深受台灣人喜愛的美味產品，反映品牌對台灣內需市場韌性與中長期消費動能的高度信心。第200店的達成，不僅是門市數量上的累積，更具體展現品牌仍持續看好台灣市場、積極投資的長期經營策略，彰顯肯德基與台灣市場共同成長、共榮發展的堅定承諾。

▲年節限定性商品「金沙富貴起司脆雞」系列持續推出，年節期間只要打開PK雙饗卡APP即可參加「PK大贏家」刮刮樂活動，上千份888點數大紅包等你來抽。

隨著「桃園領航門市」正式加入營運行列，肯德基全台門市版圖進一步擴大，佈局邁向全新規模，目前區域分布為北部99家、中部47家及南部54家，青埔地區目前是北台灣發展速度最快的重劃區之一，坐落於桃園高鐵特區，鄰近桃園國際機場的領航南門市，透過機場捷運系統連結，具備良好的交通可及性與區域聯通優勢，顯示品牌在主要生活圈與成熟商圈中，持續以高密度、低服務距離的方式深化市場滲透率。此次選址桃園市中壢區領航南路二段，主要著眼於該區作為新興住宅與生活機能快速成長的核心地帶，具備穩定人口移入與家庭型消費結構。肯德基透過進駐潛力新興生活圈，提前卡位未來消費需求，強化品牌在區域型商圈中的服務覆蓋，不僅深化品牌在日常飲食中的角色，同時也為地方帶動就業機會，與周邊商圈攜手共榮。

▲即日起手機點個人餐，享加1元多1顆原味蛋撻優惠；至2月23日 PK雙饗卡APP及KFC官網外送消費結帳滿$800輸入折扣碼「800FREE」，還可獲得免費原味蛋撻-超極酥禮盒乙盒。

面對消費行為與用餐型態的快速轉變，肯德基持續深化全通路服務佈局，建構涵蓋門市內用、點餐車道、預訂快取、25分鐘專業外送1服務與智能快取櫃取餐的完整服務體系，回應消費者對「快速、便利、彈性」的用餐期待，以數位化科技持續優化每一個服務接觸點，同時設有「肯為您服務」服務大使，主動協助不熟悉數位服務的顧客，提供友善的點餐與取餐支援，打造溫暖且貼心的數位體驗，讓消費者能依不同生活情境，選擇最合適的用餐模式。隨著第200間門市正式達成，肯德基也持續投入數位與科技投資，導入AI智能銷售預測系統，串聯前台點餐、後台備餐、庫存管理與專業外送流程，提升餐廳營運穩定度與服務效率。放眼全球肯德基市場，台灣肯德基在數位銷售佔比與成長表現上長期名列前茅，透過持續投資數位科技並兼顧人性關懷，展現品牌以人為本的數位轉型與通路整合成長策略。

除持續深化數位服務外，肯德基亦將永續發展落實於日常營運，並於 2025 年達成多項關鍵里程碑。門市已全面使用木製餐具，並於第四季進一步完成門市紙製品全面改用 FSC 認證紙張，確保紙質來源符合國際永續管理標準。在門市節能與資源循環方面，肯德基透過系統化管理與設備汰換，持續推動減碳行動，內用杯提供率已達三成以上；同時，門市亦持續導入太陽能系統，並透過室內恆溫控制機制提升能源使用效率，進一步降低碳排放。在專業外送服務上，肯德基亦展現低碳轉型行動力，外送機車已以電動車作為主要配置。透過從包材減塑、節能管理到低碳專業外送的全方位佈局，肯德基以實際行動落實企業社會責任，讓每一間門市在提供穩定美味與高效率服務的同時，也為環境永續與在地經營累積長遠價值。

站上全台 200 店的重要里程碑，台灣肯德基持續推動下一階段的數位營運升級，並以「PK 雙饗卡APP」 為會員經營核心，整合線上線下點餐、取餐與會員回饋機制，提供會員回饋點數（最高2.5%)、新人禮、生日禮、專屬優惠券與多元會員權益，深化會員經營與跨通路消費體驗。同時，肯德基結合 25 分鐘專業外送1、預訂快取與智能快取櫃等科技應用，持續優化取餐流程、縮短等待時間，全面提升服務效能，讓美味與效率並行，為品牌邁向下一階段的規模成長持續累積動能。

為慶祝第200店門市正式達成，肯德基同步啟動全台同慶活動，透過期間限定商品與會員專屬優惠，回饋長期支持的消費者。即日起至3月2日活動期間內，年節限定性商品「金沙富貴起司脆雞」系列持續推出，年節期間只要打開PK雙饗卡APP即可參加「PK大贏家」刮刮樂活動，上千份888點數大紅包等你來抽，還可以搶先獲得肯德基「富貴金沙起司脆雞」與「開運金沙沾醬」新品優惠券。即日起手機點個人餐，享加1元多1顆原味蛋撻優惠；即日起至2026/02/23 PK雙饗卡APP及KFC官網外送消費結帳滿$800輸入折扣碼「800FREE」，還可獲得免費原味蛋撻-超極酥禮盒乙盒，同時享有回饋點數最高 2.5%，點數折抵無上限！肯德基誠摯邀請全台消費者走進鄰近門市，品嚐新鮮現做美味。未來肯德基也將持續研發創新美味，以穩健展店、數位整合與在地經營並行策略，持續開啟品牌下一個精彩篇章。