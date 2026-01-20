肯德基漲價了！最多貴13元 今開賣超極酥蛋撻

肯德基原味蛋撻走入歷史，全面升級成極酥撻皮。（圖／翻攝自肯德基臉書）





肯德基一張寫著「原味蛋撻走入歷史」的公告引發不少網友熱議與猜測。對此，肯德基說明，是原味蛋撻全面升級，撻皮改為全新的「極酥撻皮」，口感再進化。此外，肯德基也同步宣布，因應原物料及營運成本上升，今起調整部分商品售價。

蛋撻進化售價微調

這款讓大家心情像洗三溫暖的全新原味蛋撻超極酥，確定在今日正式開賣。肯德基表示這次的進化版強調撻皮更加酥脆，不過售價也隨之調整，單顆蛋撻現在來到49元，6入禮盒則為257元，等於單顆漲了2元，禮盒也比舊款貴了10元。

除此之外，部分套餐價格也同步微調，平均漲幅約0.7個百分點，換算下來個人餐平均貴了1.7元，XL全明星配餐漲3元，拼盤則從255元變268元，一口氣漲13元，也是這次漲幅最多的，不過像是單點炸雞、漢堡、雞塊等主餐與點心類暫時維持原價。

手機點餐加1元多1顆

肯德基同步祭出多項優惠活動，即日起，只要民眾拿起手機點餐，無論是外帶、內用還是外送，都能享有個人餐加1元就多一顆新品蛋撻的福利，APP會員甚至還能搶買一送一的限定好康。針對大家最愛的蛋撻禮盒，2月12日前更有199元的特價優惠，如果單筆外送金額滿800元，業者還會大方直接送出一整盒蛋撻，希望能吸引愛吃蛋撻的忠實粉絲回流。

限時優惠激省個人餐百元有找

除了新品蛋撻有活動，即日起至2月2日的炸翻2026優惠也同步開跑，大家最愛的點心買一送一回歸了，內容包含4塊上校雞塊、QQ球和大份薯條等熱門品項。想要省荷包的小資族也可以選擇99元激省個人餐，最低折扣打到52折，花不到100元就能吃到咔啦脆雞或雞腿堡，並搭配新品蛋撻或飲料。如果是多人聚餐，299元的歡聚桶包含了6塊炸雞與2顆新品蛋撻，比起原價524元現省了超過225元，誠意十足。

