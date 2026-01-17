肯德基玩梗下架原味蛋撻 網友不滿小編「玩笑式回應」紛喊抵制





肯德基近日突宣布「經典原味蛋撻」即將走入歷史，隨後說明僅是將蛋撻塔皮更換為「超極酥」版本，引發部分消費者質疑行銷手法前後不一。而相關說法曝光後，不少網友表達不滿，更有人發現官方粉專小編在回應質疑留言時，仍以戲謔、玩笑方式互動，進一步引發反感情緒，網路上也出現呼籲抵制肯德基的聲浪。





肯德基日前宣布，陪伴消費者多年的「經典原味蛋撻」即將走入歷史，引發不少民眾直呼可惜；另有民眾認為可能只是改款鋪梗，「一定又是玩升級款順便漲價」、「後面應該會出新蛋撻」。

針對外界質疑，肯德基昨天在官方臉書發文表示，陪伴台灣 28 年的經典原味蛋撻，已正式下架，不再販售。而全新「原味蛋撻－超極酥」從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

不過，該篇貼文曝光後，仍引發不少網友不滿，認為行銷手法不妥，紛紛湧入留言區表達反感；而粉專小編的回應方式，也意外掀起另一波爭議。像是有網友留言「果然猜到了，就換蛋撻皮而已，一堆網友哭得跟全家滅門一樣」，小編則回應「還是改去7-11？」；也有網友感嘆「你們所有員工真的很可憐」，小編卻回「是在幫小編應援嗎？」；另有網友表示「等等吃漢堡王」，小編則回覆「可是漢堡王沒有蛋撻耶」。





相關互動在各大社群引發更多討論，有人認為品牌小編過於嘲諷，恐傷害消費者觀感，紛紛喊將抵制肯德基；但也有人認為只是社群風格不同。肯德基是否將就此調整行銷方式，仍有待後續觀察。

