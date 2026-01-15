肯德基突襲宣布「原味蛋撻走入歷史」！疑員工暴雷：將有1改變

連鎖速食店肯德基今（15）日發出聲明，肯德基經典原味蛋撻將走入歷史，現有產品售完為止。文章曝光引發軒然大波，不少網友直呼「以後吃不到怎麼辦」、「沒有蛋撻的肯德基就像是肯德基爺爺沒有鬍子」。不過疑似有員工爆料，蛋撻產品還會繼續販售，只是物料進行更換。

肯德基官方在臉書發文表示，感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。文章中進一步強調，相關細節將於16日上午11點線上說明會中公布。

不過社群平台出現大量疑似員工的人爆料，稱還是繼續會賣蛋撻，只是換個物料而已，新撻皮是由機器製成，比較酥會一直掉屑屑；舊撻皮是人工捏的，不太會掉屑屑。也有人貼出自己在高雄購買的試售「原味蛋撻酥皮版」，猜測未來可能是要改成該版本，並表示「現在的款式餅皮吃起來比較酥鬆，圖片中的試賣款口感比較硬脆，看起來也比較薄，但我覺得不影響他的好吃程度」。

不過這波行銷確實讓肯德基今日蛋撻販售量激增，網友紛紛PO出自己搶買蛋撻的照片，並留言「蛋撻直接讓肯德基癱瘓」、「深怕吃不到肯德基原味蛋撻，不管是要改版配方還是怎樣，趕緊去買一盒回來壓壓驚」、「嚇到欸，馬上衝去買蛋撻，結果聽到店員很不耐煩的在跟其他客人解釋『都還會有！還會有！』」。

不過《中時新聞網》下午實際測試，外送雙色蛋撻禮盒（包含原味蛋撻3顆）還有提供，目前原味蛋撻口味仍然非常香酥脆。

