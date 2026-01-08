肯德基緊張了！拿坡里也賣「經典原味蛋塔」還加碼買1送1

生活中心／賴俊佑報導

拿坡里全新推出「經典原味蛋塔」。(圖／拿坡里披薩．炸雞提供）

肯德基蛋撻有對手了？拿坡里即日起全新開賣千層脆皮蛋塔，1、2月壽星還有買1送1優惠；另外，必勝客迎來史上最有感升級，將熱賣的夏威夷、海鮮、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉升級為「經典海鮮四重奏」、「丸勝日式章魚燒」、「韓式泡菜豬五花」，全新推出的「千島海鮮盛宴」與「超級夏威夷」也成為常駐菜單。

拿坡里推出購買新品大披薩享超值好禮四選一優惠(圖／拿坡里披薩．炸雞提供)

肯德基小心！拿坡里開賣經典原味蛋塔

拿坡里經典原味蛋塔正式開賣了！新款蛋塔擁有千層酥脆塔皮與奶香四溢的滑順內餡，一盒6入原價270元、外帶特價199元；生日驚喜再加碼！凡生日落在 1 月 8 日至 2 月 4 日之間的當期壽星，至門市單筆外帶消費滿 300元，即可額外享有「經典原味蛋塔買1送1」優惠。

廣告 廣告

另外，即日起至2月4日，凡購買新品大披薩(開運花生嫩雞披薩/夏威夷海鮮雙享披薩/漁夫燒肉雙享披薩/招牌牛丼披薩/金賞烏魚子披薩/濃起司五重派對)，可享超值好禮四選一，好禮包括大披薩口味任選一個， 6塊烤雞加 3支山賊雞翅、經典原味蛋塔一盒或是雙享披薩一個(夏威夷加海鮮、漁夫加燒肉擇一)。

必勝客招牌比薩升級，再祭買1送3優惠。(圖／必勝客提供）

必勝客招牌比薩升級 再祭買1送3優惠

必勝客即日起至1月31日，「韓式泡菜豬五花」與「超級夏威夷」平日外帶單點大比薩只要299元，假日單點外帶6折！「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「千島海鮮盛宴」不分平假日外帶單點大比薩皆享6折優惠。

另外，迎接春節聚餐需求，必勝客1月30日前平日外帶「買大送大」加碼升級為「買一送三」，買大比薩送一個大比薩，再送副食四選一與大瓶飲料1瓶！獨享也超划算，全新「個人必省餐」同步祭出「買一送二」優惠，內含個人比薩、副食及飲料，超值價只要111元起！

即日起至2月2日「四小福雙拼系列」大比薩特價199元，包含「四小福熱帶鳳梨海鮮總匯」與「四小福日式照燒雞」兩款超人氣雙拼組合；粉絲最愛的副食也有買1送1，波隆那肉醬起司薯瓣兩份99元、黃金雞柳條8條99元，以及大受歡迎的巧克力QQ球10顆只要59元！無論是個人獨享或是多人歡聚，新春期間都能輕輕鬆鬆大飽口福！

更多三立新聞網報導

拿了新錢母…舊錢母別亂丟！ 命理師：「3禁忌」觸犯恐破財

鼎泰豐炒波菜有「蝸牛＋泥土」遭轟洗菜很難？業者認疏失 衛生局出手了

金色三麥遭轟坑台人！執行長道歉 最新聲明：停賣玻璃瓶啤酒

獨家／A-Lin那魯灣爆紅！網敲碗：當7-11代言人 官方9字回應

