肯德基聖誕首爾巨大桶開賣！冬季限定雪花乳酪脆雞草莓奶油比司吉必吃

文／景點+ Rhoda整理報導

肯德基「聖誕巨大桶」每年都以不同主題帶來驚喜，今年首次以韓國首爾為主題，匯集冬季限定的新品「雪花乳酪脆雞」、攜手KITKAT® 的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以及人氣點心 「草莓奶油比司吉」，還有經典必吃咔啦脆雞、原味蛋撻、黃金超蝦塊與鱈魚圈圈等，12月2日正式開賣，使用PK 雙饗卡APP11月27日起可搶先預購！

肯德基「K-XMAS聖誕巨大桶」12月2日起正式開賣！（圖／肯德基，以下同）

「聖誕巨大桶」今年以 K-XMAS為主題，外盒採用韓系時尚視覺，拉開似禮物盒般層層驚喜，打造視覺與味覺雙重盛宴。

台灣冬季少見雪景，但許多人始終嚮往「初雪的浪漫」。肯德基將這份想像化為味覺體驗，推出冬季限定「雪花乳酪脆雞」，以金黃酥脆的咔啦脆雞為基底，輕灑細緻如雪的乳酪粉，外酥內嫩、微鹹奶香交織，彷彿在口中落下一場溫柔初雪。

雪白乳酪粉與熱香炸雞結合，打造酥脆、奶香、多汁的三重風味，從視覺到味覺都營造冬季飄雪般的暖心療癒。

新品自12月2日至1月12日全台限時登場，成為歲末聚會最值得期待、也最不能錯過的冬季亮點新品。

首選推薦 「雪花乳酪脆雞」XL 全明星餐，不但可以吃到冬季限定新品雪花乳酪脆雞，還有咔啦脆雞、香酥脆薯、原味蛋撻等人氣點心，以最豐盛的組合一次享受多款經典與新品，滿足感拉滿。

此外，今年限量推出的「聖誕首爾巨大桶」也能吃的到韓系美味雪花乳酪脆雞，為今年的聖誕聚會與餐桌增添更濃厚、更具儀式性的冬季氛圍。

延續聖誕甜點熱潮，肯德基攜手全球知名巧克力品牌 KITKAT®推出全新「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，為冬季節慶增添濃郁可可香。

聖誕氛圍感滿分的6入單色禮盒（295 元），無論是交換禮物、節日聚會分享，或想犒賞自己，都剛剛好、最應景。

「奇巧可可流心三重奏蛋撻」將於12月2日至3月2日期間於全台肯德基限時販售，從聖誕到跨年、一路陪伴到初春，化身節慶甜點的暖心亮點，為每一場冬季相聚帶來療癒驚喜。

肯德基攜手全球知名巧克力品牌 KITKAT®推出全新「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。

同時，冬季人氣回歸的「草莓奶油比司吉」也是今年「聖誕巨大桶」亮點之一：金黃經典比司吉搭配粉嫩草莓奶油雙醬，外酥內鬆的口感與清爽果香，一口就能感受冬日甜點的幸福氛圍。

肯德基「聖誕首爾巨大桶」11月27日至12月1日於 PK 雙饗卡APP搶先預購，12月2日全台正式上市開賣。全台限量 10,000 組，售完為止。

使用肯德基「預訂快取」、「25分鐘專業外送」多元點餐方式最便利，打開PK APP再享回饋點數最高2.5%無上限！

12/2-12/15限時推出市上最狂12元神券、整月遊戲闖關抽iPhone 17、100%中獎率的45折優惠券、以及多項買一送一優惠！此外，會員福利更享筆筆消費最高2.5%回饋，新會員還能獲得$50入會禮和$100 生日禮，折抵無上限。

【Info】

肯德基「聖誕巨大桶、雪花乳酪脆雞」推薦組合

販售期間：12/2-2026/1/12

雪花乳酪脆雞XL餐

餐組內容：雪花乳酪脆雞x2+咔啦脆雞x1+香酥脆薯(小)x1+原味蛋撻x1+百事可樂(中)x1

售價：$249

雪花乳酪脆雞雙人餐

餐組內容：雪花乳酪脆雞x2+咔啦脆雞x2+上校雞塊x4+香酥脆薯(中)x1+奇巧可可流心三重奏蛋撻x2+百事可樂(中)x2

售價：$388

聖誕首爾巨大桶

餐組內容：雪花乳酪脆雞x4+咔啦脆雞x4+黃金超蝦塊x2份+魚圈圈x1份+草莓奶油比司吉x2+奇巧可可流心三重奏蛋撻x3+原味蛋撻x3

售價：$1,099

肯德基「奇巧可可流心三重奏蛋撻」推薦組合

販售期間：12/2-2026/3/12

奇巧可可流心三重奏蛋撻禮盒

餐組內容：奇巧可可流心三重奏蛋撻x6

售價：$295

雙色蛋撻禮盒

餐組內容：原味蛋撻x3+奇巧可可流心三重奏蛋撻x3

售價：$271

