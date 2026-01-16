肯德基蛋撻之亂掀回憶殺！豆花妹「爆料」洗腦廣告被考古

大批網友考古豆花妹16年前拍攝的肯德基蛋撻廣告。（粘耿豪攝）

肯德基近日掀起「蛋撻之亂」，官方先是宣布販售長達28年的經典原味蛋撻即將停售，消息一出立刻引發大批網友哀號，不少人直呼青春回憶要消失了。沒想到今（16日），肯德基再度發布公告，澄清並非全面停售，而是升級推出全新「酥皮版」蛋撻，成功引爆話題。隨著討論熱度飆升，眼尖網友更「考古」翻出16年前的經典廣告，赫然發現女主角正是女星豆花妹（蔡黃汝）。

該支2010年播出的肯德基蛋撻廣告，再度在社群平台瘋傳。當年豆花妹以「神祕爆料女子」形象現身，全副武裝戴著大墨鏡與口罩，站在媒體鏡頭前神情嚴肅地說：「我發誓，這個爆料是千真萬確的，而且這個爆料跟肯德基有關！」

緊接著，她大口咬下手中的蛋撻，內餡瞬間爆漿，喊出經典台詞：「今天我買了一盒蛋撻，沒想到才咬了一口，料就爆出來了！料就爆出來了！料就爆出來了」，巧妙運用「爆料」的諧音梗，成功讓蛋塔賣點深植人心。不少網友直呼：「回憶殺」、「原來這廣告是豆花妹喔」、「真是有趣的廣告」。

對於外界關心的停售與升級細節，肯德基16日也正式說明表示：「陪伴台灣 28 年的經典原味蛋撻，已正式下架，不再販售。」不過品牌同時宣布，全新「原味蛋撻－超極酥」從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。將於2026年1月20日於全台門市同步上市，也讓不少粉絲直呼期待。

