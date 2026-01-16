肯德基蛋撻之亂襲台！豆花妹16年前廣告被挖出 網爆笑：畫面太珍貴

娛樂中心／綜合報導

肯德基15日震撼宣布，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，掀起原味蛋撻搶購潮，但這一切只是肯德基的宣傳手法，品牌如今已宣布推出「原味蛋撻超極酥」。隨著這波蛋撻之亂席捲全台，有網友翻出「豆花妹」蔡黃汝16年前為蛋撻拍攝的廣告，讓網友笑喊：「畫面太珍貴」。

蔡黃汝16年前曾拍攝肯德基蛋撻廣告。（圖／翻攝自YouTube）

蔡黃汝2010年曾為肯德基蛋撻拍攝廣告，她在廣告中化身神祕爆料女子，全副武裝戴著墨鏡與口罩現身，站在鏡頭前神情嚴肅表示自己要「爆料」，接著她指向肯德基，強調即將揭露的內容與肯德基有關，且內容絕對真實。下秒畫風一轉，蔡黃汝突然一口咬下手中的蛋撻，內餡立刻爆開，她也說出台詞「今天我買了一盒蛋撻，沒想到才咬了一口，料就爆出來了！料就爆出來了！料就爆出來了。」

蔡黃汝廣告台詞超洗腦。（圖／翻攝自YouTube）

事實上，蔡黃汝當時尚未踏出演藝圈，是以素人身份拍攝蛋撻廣告，加上她在廣告中全副武裝亮相，頭戴帽子、墨鏡以及口罩，不少網友都沒認出，不過她在廣告中自然清新的氣質，以及俏皮逗趣的台詞表現，播出後立刻引發網友熱烈討論，廣告片段至今仍在網路上流傳。

