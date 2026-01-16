肯德基蛋撻之荒！被吃到下班了 門市公告「我們先認輸」

肯德基昨（15）日突宣布經典原味蛋撻即將正式走入歷史，消息一出立刻引發民眾搶購熱潮，還有門市貼出公告表示，「蛋撻被大家吃到下班了，補貨中，造成不便，我們先認輸。」

肯德基昨（15）日突宣布經典原味蛋撻即將正式走入歷史。（圖／翻攝自Threads／ jp.__178 ）

肯德基昨（15）日透過臉書粉專發聲明稿表示，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。相關細節將於2026年1月16日上午11時線上說明會中公布。敬請密切關注KFC FB官方粉絲專頁。」

廣告 廣告

消息傳出後，全台肯德基門市立刻湧現排隊人潮，民眾紛紛搶購即將走入歷史的蛋撻。有網友分享，每位顧客都在詢問蛋撻存量，店員最後甚至略顯不耐煩回應「以後還有，不用一直搶」。另一名民眾則表示，自己結帳後仍需等候兩小時才拿到蛋撻，還被告知蛋撻並非永久停賣。

肯德基無預警宣布陪伴大家多年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史。（圖／翻攝自肯德基臉書粉專）

此外，還有網友在Threads上分享有肯德基門市甚至貼出公告寫道，「肯德基經典原味蛋撻被大家吃到下班了，補貨中，物流正把『下一批經典』送來路上，造成不便，我們先認輸！謝謝各位蛋塔獵人的愛。」

對於這波行銷，網友紛紛留言，「只能說這波清理庫存很成功」、「想到之前也搞一次這種行銷，我的冷凍庫整個被搬空，短短6個小時我沒物料，隔天上新品，新品也斷貨」、「我都很納悶，為什麼要搶成這樣⋯⋯」、「就騙人行銷啊，直接吸引一堆被那套上鉤的人去搶」。

延伸閱讀

全國非創傷OHCA人數又增多 半個月內累計已537起

母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物

陳亭妃怎麼贏得初選的？ 百萬網紅Cheap：變態級基層實力