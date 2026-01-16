肯德基蛋撻停售「挨轟行銷騙局」！專家曝：信任成本被放到火上烤

肯德基今（16日）推出新的「原味蛋撻－超極酥」，被網友罵爆。（圖／翻攝自Facebook／KFC）

肯德基臉書粉專昨（15日）上午突然貼出聲明稿宣布，陪伴大家多年的「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史，且現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。沒想到肯德基今（16日）馬上又推出新的「原味蛋撻－超極酥」，標榜是層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻，讓網友怒批根本是低劣的行銷騙局。對此，行銷專家也直言，此波操作雖然在短期內創造話題，卻顯現出品牌內容「邊際效益歸零」的訊號，「這次真正被放到火上烤的，不是蛋撻，而是信任成本。」

肯德基臉書粉專先是在前天（14日）發文指出，「聽說，原味蛋撻……登出了？誰幫我找回原味蛋撻？」接著就在昨上午貼出聲明稿​稱，感謝消費者28年來的喜愛，「陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」

（圖／翻攝自Facebook／KFC）

沒想到肯德基今又宣布，將推出全新商品「原味蛋撻－超極酥」，「從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。」讓網友怒批「昨天排隊去買的都像個笑話」、「這樣戲弄喜歡吃蛋塔的消費者覺得很有趣嗎？一點都不好笑！完全不想去吃新產品。」

對此，據《ETtoday新聞雲》報導，「來電司康」數位行銷公司CEO廖致誠也分析，這其實是1種相當典型的「社群壓力測試」。他指出，品牌刻意先把核心品項推向懸崖邊，觀察鐵粉是否會主動跳出來捍衛，藉此確認這個產品究竟是不是品牌資產，並透過反彈的規模與情緒強度，來判斷後續溝通策略該走「升級」路線，還是打「經典回歸」。

然而，廖致誠也提醒，這樣的操作存在高度風險，本質上等於是用消費者的焦慮來換取短期KPI。雖然聲量確實能在短時間內暴衝，但長期累積的品牌信任卻會因此被慢慢消磨。特別是蛋撻這個品項，在台灣早已不只是配角，而是肯德基名副其實的「第2主業」。當品牌選擇把它當成行銷籌碼，市場自然會用更高的標準，來檢視接下來端出的新產品是否真的站得住腳。

在新商品正式公布後，廖致誠也進一步分析粉專留言的反應結構。他指出，第1類聲音來自「疲勞型」消費者，留言內容多半是「無聊」、「老梗」、「每次都用同一招」。這樣的反饋並非單純嘴砲，而是品牌內容「邊際效益歸零」的明確警訊，因為驚嚇式行銷或許可以奏效1次，卻無法成為季度例行公事。

第2類則是「信任型」反應，有人甚至直接將整起事件形容為「像騙局」。這樣的評價分量很重，代表消費者已經把品牌納入一套固定的「話術模型」之中，未來不論是產品升級、聯名合作或限量企劃，第一時間都會先懷疑背後是否另有圖謀。

第3類則聚焦在價格與份量，最常見的呼聲不是反對停賣，而是警告「不要漲價、不要縮水」。廖致誠認為，這一點格外關鍵，因為在台灣市場，蛋撻早就不只是甜點，而是1個具備高度象徵性的價格錨點。當品牌拿它來製造戲劇張力，消費者回過頭來，也會用相同標準仔細檢查，業者是否有在價格或是品質上「動手腳」。

此外，留言中還出現同情第1線門市人員、將責任全部推向總公司決策層的論調。像是「基層很可憐」這類的說法，代表消費者已經認定問題出在總部。廖致誠指出，這對企業而言並不是好消息，因為它等於把內部決策失能，一併轉化為品牌形象的一部分。

綜合來看，廖致誠認為，這次事件真正被放到火上烤的，並不是蛋撻本身，而是品牌的信任成本。蛋撻是否會繼續販售，其實市場早就心知肚明，消費者真正關心的是，品牌未來還會不會一再使用同樣的套路，「把經典當籌碼、把留言當董事會」。他補充，這類行銷手法並非完全不能用，但關鍵在於是否「會玩」，唯有讓社群感到開心、讓消費者真正買單，才算是成功的行銷操作。

