肯德基蛋撻傳停售？粉絲趕下單、外送大塞車

記者鮑琇微、李昇峰／台北-新北報導

肯德基「蛋撻」一直是熱銷商品，不過15日肯德基卻發布聲明，感謝消費者28年來的支持，原味蛋撻將走入歷史，門市現貨售完為止，瞬間引爆網路輿論，不少人都擔心接下來會不會吃不到，也讓門市訂單爆量，外送門市大塞車，一盒蛋塔就要等至少半小時，不過行銷專家也分析，這次很可能是新一波「飢餓行銷」，果然網路就有一名疑似店員的留言搶先爆雷，不是不賣，只是改版，謎底要等16日上午揭曉。

肯德基15日發布聲明，宣布原味蛋撻將走入歷史，門市現貨售完為止。

酥脆千層塔皮，配燙口內餡，蛋撻幾乎成為肯德基必點品項，15日卻投下震撼彈。

聲明感謝消費者28年來的喜愛，肯德基原味蛋撻即將走入歷史，門市現貨白盒蛋撻售完為止。

民眾：「最好是可以多開幾家（蛋撻）店，就不用來肯德基跟人家擠。」

民眾：「我知道，剛剛去的時候，有人剛好問說還有沒有賣一盒的，但是他說沒有了。」

就怕再也吃不到，客人線上線下卯起來搶，想買一盒蛋塔至少要等半小時，門市大塞車，店門口擠滿等單的外送員。

聲明一出，客人線上線下卯起來搶。

外送員：「我只知道對我們來講很困擾，因為我們要一直跑過來，沒有單我們可能就要丟給下一個，沒有一個配套措施，導致我們會...客人也一直問，現在客人也在等啊，他也在講啊，他說，哇，卡在那邊。」

官網公告後，肯德基湧入爆量訂單，有自稱員工的網友爆料，蛋撻還會繼續賣，只是塔皮要改版，讓不少死忠粉絲有點怒，也有人想到必勝客一月初在官網這段影片，打上珍重再見，時間點寫上1986到2025，但2026重新開始，讓不少人反彈，惡搞玩出反效果，這次肯德基的做法，也被砲轟是「狼來了行銷」。

品牌顧問師蔡谷欣：「其實大家也不用太緊張，這其實就是一場很標準也很聰明的飢餓行銷的手法，網路上面現在反應非常的兩極，雖然有賺到了流量，但是也有很多忠實的粉絲覺得感情被欺騙，甚至有人在揚言抵制。」

這波蛋撻之亂是不是行銷手法？肯德基賣關子，不願鬆口，強調謎底16日線上揭曉。

