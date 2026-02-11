肯德基蛋撻內餡包電池 業者認了有疏漏
高雄一名網友的家人昨到肯德基楠梓門市買一盒6入蛋撻，在微波加熱前，發現其中一顆底部藏著一個電池，她將其PO上網，釣出不少自稱肯德基前店員的網友質疑，指製程中不可能出現電池，認為蛋撻烘烤過程與溫度，足以讓電池膨脹爆裂，PO文真實性引發網友熱議；對此肯德基致歉，初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏。
原PO昨（10）日於Threads發文指出，家人買回一盒肯德基蛋撻，本打算整盒微波加熱，但她隨手拿起一顆，翻到底部發現黑影，撥開竟是一顆電池，她直呼「家人一直叫我微波加熱，熱熱的比較好吃，但我懶得動，直接吃也救了全家，太可怕了。」
貼文曝光後，隨即引來不少自稱肯德基前店員的網友留言，指每顆蛋撻都是員工一顆顆親手澆注蛋撻液，若真的有鹼性電池混入，約70至80度就會膨脹噴液，加上烤箱是密閉旋風式，烤蛋撻溫度約200度，密閉環境下電池絕對會導致蛋撻爆開。
《中時新聞網》詢問肯德基，業者表示，已立即啟動內部調查檢視，此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品，已即刻針對該門市進行全面作業流程檢視， 並主動聯繫希望關懷該名消費者，目前尚未獲得回覆
肯德基說，已啟動全台門市的操作檢視與加強宣導，重申作業規範要求，以及加強出餐前之檢查流程，相關情況已列為內部重點管理與改善項目，事件造成消費者的不安與困擾，深表歉意，食品安全為首要原則，將持續強化內部控管與人員教育，確保消費者的用餐安全。
