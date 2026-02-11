肯德基蛋撻內餡有電池 業者致歉：個別門市疏漏

（中央社記者黃巧雯台北11日電）有民眾在社群平台發文，在肯德基楠梓店購買蛋撻，內餡竟有1顆電池。業者今天致歉，並表示已啟動內部調查，初判為個別門市作業流程疏漏，導致外來異物在製作過程中誤入產品。

有民眾在社群平台發文表示，在肯德基高雄楠梓店購買蛋撻，因為要吃的時候已經冷掉，原本打算微波加熱，後來發現蛋撻內餡有1顆電池，文中並附上照片。

業者今天透過文字回應：「台灣肯德基高度重視，並已立即啟動內部調查檢視。」

業者表示，初步判定為個別門市作業流程出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品，已即刻針對該門市進行全面作業流程檢視；並主動聯繫、希望關懷該名消費者，但目前尚未獲得回覆。

此外，業者指出，已啟動全台門市的操作檢視與加強宣導，重申作業規範要求，及加強出餐前檢查流程，相關情況已列為內部重點管理與改善項目。

對於此次事件造成消費者的不安與困擾，業者表示，深表歉意，食品安全為首要原則，將持續強化內部控管與人員教育，確保消費者的用餐安全。（編輯：吳素柔）1150211