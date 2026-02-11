肯德基蛋撻吃到電池！內餡夾整根畫面曝光 他差點拿去微波嚇壞...業者回應了

網友在Threads爆料，楠梓肯德基購買的原味蛋撻內竟夾入整顆電池，引發熱議。（翻攝自Threads）

「本打算一整盒要拿去微波，這下子真要微波下去，我還有家可回嗎⋯⋯🙀」一名網友昨晚（10日）在Threads發文爆料，肯德基蛋塔吃到一半竟在底部發現整顆完整電池，畫面曝光後引發大量討論。

原PO表示，在楠梓肯德基門市購買了原味蛋撻，但要吃時蛋撻已經冷掉了，家人建議原PO拿去微波，熱熱的比較好吃，不過還好他懶得拿去熱，直接吃意外避開潛在危險，事後忍不住直呼：「想想都後怕😱😱😱」。

吃之前原PO也心血來潮翻看蛋塔底部，發現「有條黑黑的影子」，甚至一度誤以為是黑糖麻糬口味。

廣告 廣告

據原PO在Threads分享的照片與影片，可見吃過的蛋撻底部明顯夾入一顆完整電池，外觀未明顯受損，引起網友震驚。

前員工質疑：烤箱200度，電池怎會完整？

不過，貼文一曝光引發了不少質疑原PO之聲浪。有自稱肯德基前員工留言指出，內場製作蛋撻流程中，冷凍塔皮為完整包裝，員工僅負責倒入蛋液並送入烤箱，全程並未接觸任何電池相關物品。

此外，蛋撻烘烤溫度高達200度以上，時間約15分鐘，「電池還那麼完整？？？」質疑在高溫下仍保持完整的可能性，懷疑是否存在造假空間。

網友反駁：誰會拿電池造假？

但也有網友替原PO說話，「電池包覆得很完整，不像事後硬塞」「比對沒吃的蛋撻，這顆內餡明顯比較飽滿」「反向思考，有人會傻到用電池造假嗎？」雙方說法在Threads上形成激烈論戰。

肯德基官方回應了？

事件曝光後，台灣肯德基今（11日）回應表示，高度重視此事件，已立即啟動內部調查檢視。業者指出，初步判定為個別門市作業流程出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。

肯德基同時表示，目前已全面檢視楠梓門市作業流程、主動聯繫消費者關懷（尚未取得回覆），也啟動全台門市操作檢視與加強宣導，並強化出餐前檢查流程。

業者強調：「對於此次事件造成消費者的不安與困擾，我們深表歉意。食品安全為首要原則，將持續強化內部控管與人員教育，確保用餐安全。」

更多鏡週刊報導

LINE「圓滾滾超Q表情貼」不叫地瓜球？本名曝光掀熱議 網友不買單笑回：好的地瓜球

發票中獎竟是詐騙？「momo發票中4千元」狂寄通知誘點擊 一點恐個資全外洩

吃到吐出來...捲餅咬到油亮小蟑螂！台中五花馬道歉了 Google評價早就有警訊