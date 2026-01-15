肯德基蛋撻店收山？宣告「走入歷史」 員工爆雷全說了：只是改版

生活中心／綜合報導

被網友戲稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」肯德基，今（15）日突然在臉書粉專發布重大聲明，宣佈陪伴消費者多年的「經典原味蛋撻」將正式走入歷史，全台門市售完為止。消息一出震驚全台饕客，甚至引發搶購囤貨潮。然而，就在網路哀鴻遍野之際，多名自稱肯德基員工的網友紛紛跳出來「暴雷」，揭露這其實只是換湯不換藥的行銷手法。

肯德基官方聲明指出，「感謝消費者28年來的喜愛，肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史」，並預告將於明（16）日上午召開記者會說明細節。由於用詞聳動，讓許多死忠粉絲誤以為蛋撻將永久停售，紛紛崩潰留言。

多名網友在社群平台引述肯德基員工說法，指出蛋撻根本沒有要消失，真相是「原物料調整」或「更換塔皮供應商」。（圖／翻攝自KFC臉書）

不過，這波操作隨即被自家員工「打臉」。多名網友在社群平台引述肯德基員工說法，指出蛋撻根本沒有要消失，真相是「原物料調整」或「更換塔皮供應商」。有員工詳細透露：「只是從原本人工捏的塔皮，換成機器製作的酥皮，比較容易掉屑，但還是蛋撻」、「為了配合生產線自動化改版而已」。

真相曝光後，原本的感傷氛圍瞬間轉為怒火。不少網友質疑肯德基是在玩弄消費者的感情，甚至將其與同集團必勝客（Pizza Hut）近期頻繁的搞怪行銷做連結，痛批：「這種飢餓行銷玩一次有趣，玩第二次就是把消費者當猴子耍」、「決策者是覺得大家很好騙嗎？」、「看到員工暴雷我就安心了，但也不想買了」。

儘管網路上罵聲一片，但也成功創造了極高的討論聲量。至於「新版蛋撻」究竟有何不同？是否真如員工所言僅是「換皮」？仍待肯德基官方揭曉。

